富貴歌手變「清潔工」撐長女開餅店　感恩女兒冇入行：少咗個勁敵

「草蜢」成員蘇志威與太太劉小慧一家四口住在飛鵝山價值半億的獨立屋，長女蘇君蕎（Yumi）自日本學成歸來後，未有選擇投身演藝圈，反而憑藉對甜品的熱愛，決心創業成為甜品師。近日，Yumi攜帶自家烘焙餅作登上無綫節目《流行都市》，大方分享從甜品學徒到餅店老闆的追夢歷程，並剖白面對創業艱難的心路。

好甜美！（截圖）

現年26歲的蘇君蕎（Yumi）樣貌甜美，盡得媽媽劉小慧真傳，但她志不在娛樂圈。她坦言成為甜品師淵源是來自婆婆和媽媽，之後在DSE取得優異成績，本可留港升讀大學，但Yumi毅然選擇在日本深造甜品課程， 去之前更去到五星級酒店工作一年汲取經驗：「因為做廚房都唔容易，要搬廿幾KG嘅麵粉，係咪真係受得住呢？」

盡得媽媽真傳！（截圖）

去年10月，Yumi更與友人合資開設實體麵包店，正式榮升老闆娘。她提到得到爸爸和媽媽的大力支持：「媽咪幫我好多嘢，仲會幫我包裝，好快手㗎佢。爸爸仲勁，佢有幫我一齊洗地同洗坑渠。（你要蘇老闆做呢啲嘢？）我先係蘇老闆呀嗰一日。」Yumi創意之餘不忘行善，曾親手焗製500份自家品牌曲奇，贈予入場老友記。

曾獲Joey力撐!（IG/@yumisokk）

而蘇志威被問到培養女兒的心得就是：「放手，佢13歲暑假已經自己買烹飪書返嚟自己睇，之後自己喺度搞搞搞，13歲、每個暑假已經有咁嘅習慣。」蘇志威又認為每個年輕人都要磨練，他又笑言女兒不考慮入行唱歌反而少了一個勁敵。

好可愛！（截圖）

好可愛！（截圖）

爸爸開明！（截圖）