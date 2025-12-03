前港姐季軍與家人過感恩節媽媽好後生 家境富裕嫁富二代幸福美滿
撰文：董欣琪
出版：更新：
現年31歲的2018年港姐季軍丁子田（Sara）在2020年8月離巢後，翌年4月在IG大曬婚戒，宣布接受富二代男友、國行集團太子爺吳杰龍（Paul）求婚，兩人在2023年10月於意大利佛羅倫斯舉行浪漫婚禮，今年6月丁子田在IG宣布懷孕喜訊，榮升準人母，連月來不時大曬懷孕點滴，早前她與家人一起過感恩節，父母更激罕露面！
丁子田在社交平台分享合照，並寫道：「Happy Thanksgiving.」相中所見，丁子田挺着孕肚，與老公站在後排，而她的父母就坐在前排，一家人一起過感恩節，十分溫馨！來自美國芝加哥的丁子田出身富裕，姑媽是資深演員丁主惠，她畢業於美國密歇根大學，主修生物心理學、副修認知科學和神經生物學，參選港姐前曾任藥劑顧問兩年。丁子田當選港姐季軍後簽約TVB，曾擔任明珠台《股市直擊》主播，亦曾在《愛．回家之開心速遞》中飾演Terry女友，但她曾坦言因廣東話不好，因此少了很多工作機會，相當失落。
2020年丁子田約滿後離巢，並淡出幕前，2021年突然公布結婚喜訊，男方吳杰龍背景猛料，有「香港頂級時尚富豪家族貴公子」之稱，兩人郎才女貌，相當合襯。據知丁子田現時在地產公司擔任物業顧問，並定居上海，生活無憂！