12歲星二代正式出道？ 台上操中粵英法4語言長腿媽兼任經理人

現年58歲的陳小春與42歲的應采兒在2010年結婚，二人育有兩子Jasper（12歲）和Hoho（5歲），五年前舉家移居上海生活。日前應采兒透過抖音分享影片，解釋自己缺席老公陳小春演唱會的原因，原來她要充當大仔Jasper的經理人，陪同出席活動。年紀輕輕的Jasper擔任「小主持人」，能操中粵英法4語言，在台上表現淡定，甚具大將之風。

Jasper做一天的「藝人」，為上海舉行「青少年外語短視頻頒獎活動」擔任主持。應采兒早上九時便陪同兒子到現場作準備，幫忙調整台詞及陪伴練習，稿子上畫滿不同顏色的螢光筆，十分專業。綵排後，Jasper還去髮型屋洗頭恤髮，並換上西裝外套配搭牛仔褲，展現休閒風。

Jasper本身精通中、英、粵語，這次在台上更展示了一段法語，語言能力突出。Jasper說：「我是Jasper，我是今天的主持人，我在上海待了五年，感覺我自己是半個上海人。」弟弟Hoho在台下大力鼓掌支持哥哥，而應采兒則忙於為兒子拍攝記錄，並拿着Jasper被聘任期為一年的「國際傳播青少人推廣大使」獎狀合照。

母子倆互相亦非常有趣，當問到Jasper今天的表現，應采兒裝作認真地說：「今天『藝人』表現很不錯，除了把那個『紀念品』講成『紀念日』。Jasper即露出尷尬表情，還互相「打板」喻意收工，Jasper輕力打媽媽個頭一下，反之應采兒大大力拍落兒子身上，但Jasper就全無反抗好乖仔。Jasper又裝記者追訪媽媽問：「陳小春的兒子帥，還是陳小春更帥？」應采兒即時回應：「陳小春最帥。」連答兩次再逼問，應采兒直說：「沒有陳小春哪來的兒子。」不過，最後答案竟然是「劉德華」，這段對話讓網友感到幽默溫馨。

Jasper有「小小春」的稱號，長相神複製爸爸，但其個性溫柔體貼且聰明了得，跟爸爸的個性截然不同。在4歲時，Jasper曾與陳小春參與親子真人騷《爸爸去哪兒》，當時他講普通話尚不流利，經典一幕是他用英文及粵語夾雜對陳小春說：「Can you stop angry now？」如今一家人定居上海，Jasper在上海耀中國際學校小學部就讀，該校每年學費約30萬元人民幣。早前Jasper被發現中文名字從「陳胤捷」改為「陳昊廷」，據悉這個中文名字是經過高人指點，希望能轉運。

