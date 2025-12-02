鄧兆尊傳身家過億捐款有壓力？　揭藝人捐100萬點解要講

大埔宏福苑五級火災造成最少151人死亡，一方有難，八方支援，除中港及海外的企業宣布捐款支援災民，不少藝人亦是有錢出錢，有力出力。不過，藝人們捐款的數目多小亦成為關注點，曾被疑質的素海霖就爆seed表示：「捐幾多關你x事」。

鄧兆尊傳身家過億。（資料圖片）

鄧兆尊無所不談。（資料圖片）

AV女優素海霖曾爆Seed表示：「捐幾多關你x事」。（IG圖片）

今日（2日）YouTube「田豪祖3寶channel」直播中，身為已故「慈善伶王」新馬師曾（鄧永祥）長子的鄧兆尊，被指坐擁多個物業，身家過億，被問到藝人捐款是否有壓力？兆尊淡定說：「我講你聽係冇壓力，掉返轉講，點解我要出嚟講俾人聽我捐咗幾多錢？！」

主持之一的曾志豪說：「唔講，但都會問你有冇捐錢吖嘛？」兆尊續說：「每個人有自己睇法，我屋企教我做咗善事唔使講俾人聽，自己心安理得就得。講你聽嘅原因，係我依家搵緊食，我話俾你聽因為我費事俾人插，第一；其他點解有啲人捐錢會喺自己慈善基金講出嚟，嗰啲真係捐錢，私人攞出嚟未必係（會講）捐錢，因為捐錢例如每年《歡樂滿東華》、《仁濟》......點解咁多人衝出嚟捐錢，啲大有錢佬，因為啲錢可以抵消佢哋俾嘅稅。藝人都一樣，例如捐100萬，咁稅可以扣返（免稅額）100萬，所以好多藝人衝出嚟我捐咗呢個錢，咁稅咪俾少咗囉。」

鄧兆尊覺得捐錢最重要心安理得。（YouTube截圖）

藝人會公開捐款數字。（YouTube截圖）