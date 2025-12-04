人氣影帝食飯被偶遇打扮低調仍一眼認出　遭連環集郵曝真實人品

現年60歲的張家輝入行多年拍過多套膾炙人口的電影，當中「化骨龍」一角至今仍深受觀眾和網民喜愛；其後張家輝成功轉型，更先後憑電影《証人》及《激戰》兩奪《香港電影金像獎》的「最佳男主角」。雖然升呢影帝，但張家輝拍攝時依然堅持親力親為，搏盡演出，近年又參與幕後製作，擔任導演。他完全沒有巨星的架子，曾多次被偶遇都盡顯親民一面，深得大眾喜歡，多年來一直很有人氣。

香港雙料金像影帝張家輝出席網約車平台Uber Taxi發布會，成為品牌平台最新一位代言人！（葉志明 攝）

張家輝（陳順禎 攝）

昨日，有不止一名網民於社交網分享偶遇張家輝的合照，其中一位網民以「12.2 HK 在中環吃飯偶遇張家輝！還合照了」為標題，發文寫道：「一抬頭就看到渣渣輝坐在對面😭一直等他吃完買單的時候才過去合照，人很好，立刻同意了，還給我簽名」，大讚張家輝親民友善人品好。另一位網民就發文寫道：「HK12.2香港中環偶遇張家輝，人真的好好啊好溫柔」同樣是讚美張家輝的人很好，足證他私底下的真實人品極好。相中可見張家輝身穿黑色衛衣戴上黑色cap帽打扮相當低調正在與友人用餐，與粉絲合照時都展現出親切的微笑。一眾網民都表示十分羨慕博主可以偶遇張家輝合照。而昨日正好是張家輝61歲正日生日，難怪他心情特別好。

張家輝食飯被偶遇。(小紅書)

