娛圈鑽石級筍盤近年偏愛豐滿女星　被爆孖神秘女行街：一直在一起

現年44歲的黃宗澤（Bosco） 轉戰內地，憑痞帥外表吸引大批粉絲，更於《新聞女王》擔正做主角。黃宗澤感情方面亦為人關注，最出名的是與胡杏兒的一段8年情，之後又多次傳出不同的緋聞對象，近年被指偏愛身材豐滿女星，可是始終未有著落，被封圈中鑽石級筍盤。黃宗澤曾笑言媽媽鍾意趕走其女朋友，故不結婚「激死她」。黃宗澤日前被拍到在大街與神秘女孖住行，引起一連串猜測。

黃宗澤日前被撞破，與一名神秘女子在大街孖公仔一齊行。黃宗澤戴上口罩，依然難掩明星光環，一眼被認出。兩人一齊在鋪頭出面左望右望，該女子穿黑打扮，身材豐滿，之後又與黃宗澤前後腳行，黃宗澤跟到實，同對方十分熟稔！粉絲紛紛猜測該女子真實身份，發文爆料指黃宗澤與該女子在麼地道行街，有網民爆料指兩人出雙入對，質疑是否女友，「無論是私人行程還是公開活動都一直在一起」、「經常和他一齊逛街這個短髮是誰呀」。但有人認為該女子為化妝師。

黃宗澤情史豐富，緋聞女友多多，最為人熟悉的是與胡杏兒的一段8年情。早期的戀情有與前女子性感組合Freeze的成員甄詠珊，與胡杏兒分手後，黃宗澤又被拍到與名模楊崢在餐廳激吻，可是姊弟戀僅維持了21日便分手。其後黃宗澤被傳戀上內地女星張沙沙和陳嘉桓，陳嘉桓被指常自出自入黃宗澤的家，儼如女主人。2019年，有傳宗澤拍攝邵氏劇集《飛虎之雷霆極戰》時，與對手余香凝產生好感，疑似力追女方，可是之後傳出余香凝向陳嘉桓篤灰，令黃宗澤追女一事東窗事發，最後不歡而散。黃宗澤之後陸續與內地珠寶商千金翁曉君、TVB花旦陳瀅傳緋聞。

