吳建豪雙頰凹陷瘦至行走骷髏　斷崖式衰老嚇窒網民：以為70歲老爺

台灣男團始祖F4今年在五月天演唱會驚喜合體，獻唱《流星雨》掀起回憶殺，再令F4各成員成為焦點。現年47歲的成員吳建豪（Vanness）因熱愛時尚，不是獲邀出席時尚品牌活動，近日吳建豪在IG分享自拍時，雖然穿搭時尚，但面容凹陷，暴瘦狀態嚇壞大批粉絲。

吳建豪。（IG圖片）

F4今年在五月天演唱會驚喜合體，獻唱《流星雨》掀起回憶殺，再令F4各成員成為焦點。（IG圖片）

日前吳建豪在IG限時動態分享了在升降機中的對鏡自拍，相中頭戴冷帽及眼鏡的他穿上白色T恤及灰色闊褲，造型簡約又不失時尚。不過他雙頰凹陷，身形暴瘦，對於突然瘦到脫相，大批粉絲擔憂其健康狀況：「這種情況肯定是病了」、「怎麼老了這麼多」、「年紀大了真的不能太瘦」、「男生也有斷崖式衰老，以為是6、70歲老爺」、「生病了嗎？」、「有沒有可能是因為要拍電視劇而減肥的？」、「有點像老夫子」、「男人沒有肉就會脫相變成老頭」。

日前吳建豪在IG限時動態分享了在升降機中的對鏡自拍，雙頰凹陷，暴瘦狀態引起網民關注。（IG圖片）

吳建豪之後也親回粉絲留言，並解釋：「瘦了還挺明顯，加上拍攝角度和死亡頂光。」更自嘲直男自拍就是這樣。另外，昨日（2日）吳建豪再於IG限時動態上載自拍，拍照位置跟被指暴瘦的照片一樣，不過今次他穿上背心，膊頭及手臂爆肌，相信只是減脂操肌修身，才令網民誤以為他健康出了問題。