陳嘉佳年初減肥一周年達至最Fit狀態　年底拍片哭訴復胖暴飲暴食

前無綫藝人、現年40歲的「細細粒」陳嘉佳多年來憑着肥妹可愛形象成功入屋，她自約滿無綫便正式離巢轉戰內地，由演員轉型做吃播網紅，賺個盤滿缽滿，成為小富婆。2023年中陳嘉佳還開始認真減肥，經過多個月的努力已由最高峰的近300磅，減到150磅左右，相當犀利。現在的她已不再是以前的肥妹形象，而是蜕變成甜美靚女。她去年甚至曬出自己的泳衣美照，展示她的減肥瘦身效果。

細細粒體重逾200磅。(陳嘉佳ig)

細細粒經常吃個不停。(陳嘉佳ig)

細細粒說，自己帶頭做「吃播」，有別於一般直播主只拿著貨品講解，她大快朵頤的樣子讓觀眾覺得食品真的好美味，從而吸引許多人畀錢買她的貨。（抖音：陳嘉佳）

陳嘉佳紀念減肥一周年

陳嘉佳於2025年1月紀念她減肥一周年，發文表示：「終於終於減肥一周年啦，亦終於終於可以露條腰腰出黎啦，今年夏天應該可以着到我最想着嘅…….露腰泳衣🤣🤣,本來諗住已經減完，睇嚟再減多30會再完美啲🤩🤩.(實在條腰就真係幾粗吓🤨🤨）」當時的她可說是她減肥成功最Fit的時候。

陳嘉佳的泳照。(ig圖片)

陳嘉佳紀念自己減肥一周年。(ig圖片)

陳嘉佳10月明顯復胖

然而陳嘉佳之後便開始慢慢復胖，她在今年10月拍片已明顯復胖，並自爆沒工作一個多月，狀態欠佳導致暴飲暴食。到了11月她正式拍片分享復胖一事，更哽咽對網民說：「對不起！」陳嘉佳以「關於我復胖這件事 這會是一個新的開始」為題發文，在片中她透露由最瘦的時期復胖其實只是幾個月的時間，而自己已不知道怎麼面對大家，經過各種的考慮後決定跟網民交代一下。她提到減肥到最瘦時期，有很多人質疑她是否切胃或者節食，但她再次澄清沒有：「我這兩年的生活就只有減肥，當然我的身體也變得健康了很多很多，但生活不只是這些，不是嗎？一個人怎麼永遠在這種環境裡去保持減肥呢？但是我是一個真的很愛吃的人！」

由最高峰286磅減至130磅，非常犀利！(IG圖片)

陳嘉佳重回健康水平

而經過兩年的積極減肥後，陳嘉佳的身體就算現時復胖了些少，都已經重回健康水平。在掙扎究竟減肥與否的同時，她表示往後不會再告訴大家自己怎麼減肥：「我想快樂可持續，健康陪伴大家的一個博主。我真的把自己放在一個非常極端的減肥環境，所以我後面想做的是好好生活，慢慢的瘦下來。」更指自己雖然一向都很討厭運動，但往後會想辦法動起來。

細細粒身形明顯復胖了不少。（小紅書）

不過近月復胖，細細粒為此而拍片想網民道歉。（小紅書）