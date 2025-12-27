2025回顧｜盤點生B女星　黃澤鋒58歲太太產女前TVB花旦秘誕第三胎

2025年娛樂圈喜事連連，除了有不少藝人結婚組織美滿家庭之外，亦有不少人喜迎愛的結晶榮升父母，以下就為大家盤點2025年生B女星。

賴慰玲

現年39歲的賴慰玲（Winki）在2017年與拍拖5年的舞台劇演員梁子峰結婚，同年誕下一子Marat，去年8月宣布懷第二胎的喜訊，今年1月13日順利誕下細仔Kavis，組成四口之家。

賴慰玲去年8月宣布懷第二胎。（IG@laiwinki）

孕照。（IG@laiwinki）

今年1月13日順利誕下細仔Kavis。（IG@laiwinki）

楊秀惠

楊秀惠2019年與圈外男友葉世揚在海外結婚，翌年宣布離巢，同年宣布誕下一女，2022年情人節再誕下二女，三年抱兩！近年轉型做商界女強人的楊秀惠主力打理美容及教育生意，私生活一向低調，今年2月初她突然報喜，公布已誕下細仔，但事前從未見肚，保密功夫做到足！

楊秀惠大肚都好靚。（IG@vvyeo）

秘密佗B！（IG@vvyeo）

今年2月初楊秀惠突然報喜，公布已誕下細仔。（IG@vvyeo）

朱慧敏

前港姐亞軍朱慧敏（Queenie）在2021年與心臟名醫陳良貴（Jason）結婚，婚後減少幕前工作，2023年誕下囡囡Shera，今年2月再誕下兒子Aten，三年抱兩湊成「好」字！

前港姐亞軍朱慧敏（Queenie）在2021年與心臟名醫陳良貴（Jason）結婚，婚後減少幕前工作，2023年誕下囡囡Shera。（IG@queeniechu422）

今年2月再誕下兒子Aten。（IG@queeniechu422）

三年抱兩湊成「好」字！（IG@queeniechu422）

黃翠如

黃翠如與蕭正楠在2018年結婚，一直非常恩愛，去年11月她在IG公布懷孕喜訊，並透露曾經歷過流產：「這個家，曾經期待過一個生命，然後在一個比較艱難的時刻，我們失去了，再用了好些日子，找回生活的平衡，努力互相成為對方快樂的電池。」今年3月黃翠如順利誕下囝囝「蕭哈哈」，一家三口幸福美滿！

黃翠如去年11月公布懷孕喜訊。（IG@wongtsuiyu）

今年3月黃翠如順利誕下囝囝「蕭哈哈」，一家三口幸福美滿！（IG@wongtsuiyu）

百日宴。（IG@wongtsuiyu）

好Cute！（IG@wongtsuiyu）

吳紫韻

前TVB娛樂新聞台主播吳紫韻（Purple）因主持旅遊節目《3日2夜》及《姊妹淘》而為人熟悉。去年10月吳紫韻於半島酒店秘嫁圈外富二代，婚後兩個月分享懷孕喜訊，今年3月宣布誕下囡囡Etta。

吳紫韻去年10月秘嫁圈外富二代。（IG@ngpurple）

婚後兩個月分享懷孕喜訊。（IG@ngpurple）

今年3月宣布誕下囡囡Etta。（IG@ngpurple）

麥明詩

「十優港姐」麥明詩（Louisa）去年3月與機師男友盛勁為（Keith） 結婚，同年11月宣布造人成功，今年3月她在IG宣布囝囝已經順利出世，並曬出了一家三口的溫馨合照。

「十優港姐」麥明詩（Louisa）去年3月與機師男友盛勁為（Keith） 結婚，同年11月宣布造人成功。（IG@louisa_mak）

今年3月宣布囝囝已經順利出世。（IG@louisa_mak）

麥明詩同老公盛勁為帶囝囝參加好友婚禮。（IG@louisa_mak）

何依婷

TVB小花何依婷（Regina）前年年底閃婚，與富二代男友Cedric在峇里島舉行婚禮，正式榮升人妻，去年12月宣布懷孕喜訊後減產，專心養胎。今年4月何依婷宣布囡囡順利出世，她亦不時在社交平台分享湊女生活。據知何依婷老公Cedric是富二代，從事物流業，而何依婷婚後生活亦愈來愈富貴，不但行頭大升級周身名牌，更搬入有「紅磡樓王」之稱的海名軒約3,000萬元單位！

何依婷前年年底閃婚，與富二代男友拉埋天窗。（IG@reginahyt）

去年12月宣布懷孕喜訊後減產，專心養胎。（IG@reginahyt）

今年4月何依婷宣布囡囡順利出世。（IG@reginahyt）

蔡慧欣

2011年落選港姐蔡慧欣因身材出眾而備受關注，更因在TVB節目《五覺大戰》中擔任神獸天使「騰騰雞」而走紅。2014年蔡慧欣淡出娛樂圈，2017年與圈外男友Keeman奉女成婚，兩人育有一對子女Meghan及Myles，去年11月宣布懷第三胎，並於復活節前夕順利誕下一子，組成五口之家。蔡慧欣婚後一直過着幸福少奶奶生活，據知她的老公經營日本餐廳，現時在香港有6間分店，蔡慧欣一家不時去旅行，又有不少Hermès手袋，她亦不時分享親子日常，可見獨立屋豪宅空間十分大，更設有戶外花園！

蔡慧欣生完BB仍然keep到好身材。（IG@gemmachoi90）

今年復活節前夕再誕下一子。（IG@gemmachoi90）

幸福！（IG@gemmachoi90）

一家住獨立屋。（IG@gemmachoi90）

王君馨

王君馨（Grace）在2016年與任職銀行的圈外男友Daniel結婚，去年底宣布懷孕喜訊，今年5月29日順利誕下愛女Audrey。

王君馨去年底宣布懷孕喜訊。（IG@gwgurlie86）

王君馨與衛蘭等好姊妹的旅遊美照。（IG@gwgurlie86）

王君馨於今年5月順利誕下愛女Audrey。（IG@gwgurlie86）

陳詩欣

前TVB小花陳詩欣（Eunice）憑節目《3日2夜》及《學是學非》彈出，更有「一件頭女神」之稱，她自2021年尾嫁圈外有米男友陳爾正（Joshua）後就淡出幕前，婚後搬入千呎半山豪宅，又經常周遊列國，大曬奢華行頭，安心過少奶奶生活。婚後積極備孕的陳詩欣，經過三年努力，終於在今年情人節宣布懷孕喜訊，更一索得男！今年7月陳詩欣順利誕下囝囝Liam，正式榮升人母！

陳詩欣今年情人節宣布懷孕喜訊。（IG@eunicechanszeyan）

唯美孕照。（IG@eunicechanszeyan）

今年7月陳詩欣順利誕下囝囝Liam，正式榮升人母！（IG@eunicechanszeyan）

謝婷婷

謝婷婷（Jennifer）自2019年突然宣布誕下女兒Sara後就淡出幕前，長居加拿大專心照顧愛女，但就對Sara生父的身份封口不提。今年情人節謝婷婷高調認愛，公開與靚仔外籍男友Mathew的甜蜜合照，並在5月宣布懷第二胎的喜訊！今年7月謝婷婷順利誕下囝囝Brooklyn Milne，組成四口之家，更搬入新豪宅，展開人生新篇章！

今年情人節，謝婷婷高調認愛。（IG@jennifertsetingting）

5月宣布懷第二胎的喜訊！（IG@jennifertsetingting）

一家四口。（IG@jennifertsetingting）

搬入新豪宅，展開人生新篇章！（IG截圖）

曾淑雅

前TVB「長腿女神」曾淑雅（Jumbo）憑TVB節目《3日2夜》而人氣急升，亦曾參演《美麗戰場》、《新聞女王》等劇，她在2023年突然宣布婚訊成為人妻，同年11月誕下囝囝Kobe，雙喜臨門，今年元旦再報喜宣布懷上第二胎，今年7月囡囡順利出世，成功三年抱兩，湊成「好」字！

前TVB「長腿女神」曾淑雅（Jumbo）。（IG@jumbotsang）

今年元旦再報喜宣布懷上第二胎。（IG@jumbotsang）

溫馨。（IG@jumbotsang）

今年7月囡囡順利出世，成功三年抱兩，湊成「好」字！（IG@jumbotsang）

孫雪祺

前TVB財經主播孫雪祺（Gigi）因身材出眾而備受關注，更被封為「翻版陳瀅」，她在2023年8月宣布離巢後，去年正式轉跑道成為大學講師，初期任職於香港城市大學媒體與傳播學院，其後再轉到香港教育大學任職，更升呢成為副課程主任！今年8月孫雪祺在IG大曬孕照及一對初生BB的腳仔相，無預警宣布榮升做媽媽，產後更極速復工！

前TVB財經主播孫雪祺（Gigi）前年8月宣布離巢。（IG@gigi.sun928）

現時任職於香港教育大學。（IG@gigi.sun928）

今年8月大曬孕照！（IG@gigi.sun928）

無預警宣布榮升做媽媽！（IG截圖）

黃澤鋒太太陳麗麗

現年58歲的黃澤鋒與同齡老婆陳麗麗於2010年結婚，婚後一直努力造人，2019年陳麗麗以52歲「超高齡」誕下一女黃熙恩（小黃妃），今年母親節，黃澤鋒宣布太太懷有第二胎的喜訊，二人透露曾經歷小產，並在醫生建議下以人工受孕方式迎來二女，今年8月22日陳麗麗平安誕下二女「小貴妃」。

黃澤鋒與陳麗麗趁母親節前夕宣布喜訊。（IG@briancfwong）

今年8月22日陳麗麗平安誕下二女「小貴妃」。（IG@briancfwong）

為二女舉行百日宴，一家四口幸福美滿。（葉志明 攝）

方媛

天王郭富城與太太方媛在2017年結婚，婚後育有兩女，今年6月父親節郭富城親證方媛懷有第三胎，10月方媛順利再誕下一女，郭富城在社交平台分享喜訊，並曬出囡囡的可愛相：「我們的小公主終於到家了！母女平安，感恩所有。我們家現在擁有三顆璀璨的明珠，我感到無比幸福和富足。姐姐們已經急不及待地要照顧妹妹了，對我來說，無論是兒子或是女兒都是上天賜予我最珍貴的禮物。我們家就是『女神之家』，我是全世界最幸運的男士，被四位女神深深的愛着。請大家和我們一起，歡迎這個美麗的新生命，祝福她健康快樂地成長。」

方媛懷第三胎。（微博@方媛Moka）

10月方媛順利再誕下一女。（IG@aaronkwokxx）

郭富城60歲大壽，與老婆方媛及兩位千金一齊慶祝。（IG@mokafy）

利穎怡

前「東張女神」利穎怡（Joan）2019年與圈外男友結婚，今年8月宣布懷孕喜訊，囝囝於10月順利出世，正式榮升媽媽！利穎怡曾分享由懷孕至分娩的心路歷程，她透露由於患線腺肌瘤，所以懷孕後期一度面臨風險，最終以剖腹方式誕下囝囝。

前「東張女神」利穎怡（Joan）。（IG@joannyle）

利穎怡懷孕晚期慢慢停工養胎。（IG@joannyle）

囝囝於10月順利出世。（IG@joannyle）

林芊妤

林芊妤（Coffee）於2018年與圈外男友翟志榮結婚，同年誕下囝囝翟德彥（伯伯），組成三口幸福家庭。2021年林芊妤透露自己不幸流產，直至今年5月她在IG宣布懷有第二胎的喜訊，但因檢查發現BB的第13條染色體有異常，令她哭成淚人，幸好最後無礙。11月7日林芊妤宣布已順利誕下第二胎女兒，並公開一家四口的溫馨合照！

幸福！（IG@coffee89921）

林芊妤挺孕肚曬性感比堅尼泳照。（IG@coffee89921）

母女平安！（IG@coffee89921）

張寶兒

張寶兒（Bowie）在2016年參選港姐獲得友誼小姐後入行，家境富裕的她入行初期與家人同住禮頓山，其父張煌煌經營內衣生意起家，有傳他在禮頓山至少有7個單位，手持物業逾3億，張寶兒因而有「3億千金」的稱號。張寶兒與袁偉豪在2017年因合作拍攝TVB真人騷節目《打工捱世界II》而結緣，兩人於2020年結婚，2023年張寶兒誕下一子「袁咕碌」，今年6月她宣布懷第二胎，11月誕下細仔「袁氹氹」。

2023年張寶兒誕下一子「袁咕碌」。（IG@yogooloo）

張寶兒曬唯美孕照。（IG@_bowiecheung）

11月誕下細仔「袁氹氹」。（IG@_bowiecheung）

黃愷怡

前「東張女神」黃愷怡（Jasmin）在2021年離巢TVB，同年宣布與機師老公Billy結婚，婚後一直十分恩愛。今年8月黃愷怡宣布懷孕喜訊，11月中她在社交平台分享一家三口的合照，宣布平安誕下女兒Blair：「Welcome to our world, my little miracle. 🤍由入醫院見醫生去到你出世呢16個鐘頭，可以話經歷咗人生最痛、最辛苦、但亦都係最值得嘅一刻。Baby Blair, thank you for choosing us.未來嘅日子，希望你可以開開心心健健康康咁長大，自由勇敢咁探索呢個世界。Shoutout to the amazing team 🙏🏻」

今年8月黃愷怡宣布懷孕喜訊。（IG@jasmin_why）

公布佗B女。（IG@jasmin_why）

平安誕女。（IG@jasmin_why）

丁子田

2018年港姐季軍丁子田（Sara）在2020年8月離巢後，翌年4月在IG大曬婚戒，宣布接受富二代男友、國行集團太子爺吳杰龍（Paul）求婚，兩人在2023年10月於意大利佛羅倫斯舉行浪漫婚禮，今年6月丁子田在IG宣布懷孕喜訊，12月6日她就分享了囡囡的照片，並寫道：「hello world.」宣布已誕下囡囡！

2023年10月於意大利佛羅倫斯舉行浪漫婚禮。（小紅書圖片）

今年6月宣布懷孕喜訊。（IG@sara.tingg）

恩愛！（IG@sara.tingg）

已誕下囡囡！（IG截圖）

戴夢夢

戴夢夢在2021年與圈外男友Kyle結婚，升呢做人妻，今年8月她在IG宣布懷孕喜訊，並透露求子之路充滿艱辛，最後以試管嬰兒（IVF）技術成功懷孕！戴夢夢曾透露婚後一年多開始嘗試「造人」，至2023年成功懷孕，可惜不幸小產，令她有陰影，甚至對自然懷孕有恐懼，她透露自己經歷過無數次努力與失敗才成功佗B，更為懷孕打過300針！12月12日戴夢夢迎來41歲生日，她更透露囡囡在兩星期前已經出世，並分享了多張母女合照，畫面溫馨！

戴夢夢在2021年與圈外男友Kyle結婚。（IG@dreamon_mon）

結婚4周年！（IG@dreamon_mon）

12月12日戴夢夢迎來41歲生日，更透露囡囡在兩星期前已經出世。（IG@dreamon_mon）

囡囡英文名叫「Brianna」。（IG@dreamon_mon）

方力申

方力申（Alex）在2023年公開認愛細14歲的圈外女友葉萱（Maple），今年情人節無預警下宣布兩人已於美國結婚，之後方力申又在父親節當日公布太太懷孕的喜訊，12月12日方力申在IG大曬一家三口的合照，宣布囡囡提前出世：「今日原本係我太太Maple嘅預產期，但係囡囡Isla太心急想見我哋，所以早幾日已經出咗世喇。」他更預告再生多幾個：「由結婚後Maple話可以生四個，到到懷孕期間太辛苦佢就話最多生兩個，然後依家Isla出世之後，過程得到咁多support，佢就話可以生住三個先。嘻嘻，多謝晒，第四個等我遲啲再爭取，我哋一兩年後再見！」

方力申在今年2月14日情人節宣布與葉萱Maple結婚。（IG@alexfongliksun）

婚禮。（《以倖存者之名：深入韓國慘案》紀錄片截圖）

溫馨！（IG@alexfongliksun）