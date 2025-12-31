2025回顧｜8名娛圈離婚藝人　有人更患癌雙重打擊

2025年娛樂圈中有8位藝人宣布離婚，當中有些更要告上法庭，亦有人同時患癌雙重打擊，以下立即為大家盤點。



1. 李蘊

前少女組合Cream成員李蘊（Renee）在2007年組合解散後單飛發展，2015年嫁給金融才俊羅章冠（David）後移居廣州生活，兩人育有一對子女，但李蘊前年突然宣布全面復出幕前，一度惹來婚變揣測，今年3月她回覆傳媒時終承認已離婚兩年。

李蘊2015年嫁內地金融才俊羅章冠。（IG@renee0727）

2. 駱振偉

駱振偉（Thor）在2019年與丹麥籍飛機師女友Katrine結婚，婚後不時在社交平台放閃，但自去年農曆新年後，他們未有再分享二人合照。今年4月26日，駱振偉與Katrine在IG共同宣布離婚，更一起拍片分享心情及分開的原因，並表示雖然關係改變，但將會繼續以家人的身份互相支持。

駱振偉（Thor）在2019年與丹麥籍飛機師女友Katrine結婚。（IG@thorlok）

3. 鄭中基

鄭中基與前有線主播余思敏結婚13年，兩人婚後育有一子一女，今年2月傳出婚變，鄭中基4月時被影到現身灣仔家事法庭，其後鄭中基於社交平台發出聲明回應，指正在辦理離婚手續。

鄭中基一家四口。(ig圖片)

4. 吳文忻

前香港小姐季軍吳文忻（現名吳忻熹）6月公開宣布與丈夫陳劍陵結束長達14年的婚姻。兩人於2011年結婚，婚後育有兩名女兒，分別是10歲和8歲。吳文忻坦言，婚姻關係由拍拖開始便多次出現離離合合的狀況，且在她確診乳癌前，兩人就已經出現問題，最終協議分開，彼此目前維持朋友關係。

前香港小姐季軍吳文忻（現名吳忻熹）與丈夫陳劍陵結束長達14年的婚姻。（陳順禎攝）

5. 苟芸慧

現年42歲的前華姐冠軍苟芸慧（苟姑娘）在2018年與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋（William）結婚，婚後淡出娛樂圈，但有指兩人因生育問題令婚姻出現暗湧，近年更屢傳婚變。今年4月苟芸慧出席活動被問到婚姻狀況時，終於承認離婚手續已辦得差不多，並宣布全面復出。

苟芸慧（苟姑娘）是前華姐冠軍。（IG@joyfulck）

6. 嚴紀雯

亞洲十大名媛千金之一的仁濟醫院前主席嚴玉麟女兒嚴紀雯（Carmen)一向人美心善，今年8月現身慈善活動接受《香港01》訪問時，竟拋出震撼彈坦承已與家族經營建材生意的太子爺蔡曾濠（Jeffrey）離婚，兩人是和平分開，目前仍然維持朋友關係。在2019年時嚴紀雯與蔡曾濠舉行世紀婚禮，手戴30隻龍鳳鈪出嫁，極之富貴。

手戴30隻龍鳳鈪出嫁，極之富貴。（鄭紹康天下第一關微博圖片）

7. 李亞鵬

天后王菲前夫李亞鵬2022年年初被爆與小19歲超模女友海哈金喜再婚，同年3月迎來囡囡李夏，兩公婆不時在社交平台大曬幸福家庭生活，羡煞旁人。不過今年5月突然傳出婚變，當時海哈金喜即否認，但10月14日兩人發布聲明，正式宣布已離婚：「本想安靜度過，但關心問詢的朋友太多，商討之後，還是決定公布如下，我們於早些時候已經辦理了離婚手續，孩子跟隨母親生活，由雙方共同撫養。從這首歌開始，從這首歌結束，我們一切都好，感謝所有關心我們的朋友，祝大家一切都好！」

天后王菲前夫李亞鵬2022年年初被爆與小19歲超模女友海哈金喜再婚。（微博@一號立井）

8. 李明慧

前港姐亞軍李明慧在2003年與已故著名教育家陳樹渠的幼子陳燿陽結婚，婚後誕下一對龍鳳胎。但在今年年初時，卻被爆出陳燿陽涉在赤柱的寓所威脅妻子陳李明慧，他被控一項刑事恐嚇罪及一項襲擊致造成身體傷害罪，他否認控罪，而案件在9月於東區裁判法院繼續進行審訊，李明慧在庭上透露，在事發後陳燿陽便提出要與她離婚，故二人的離婚相關程序已交由家事法庭處理。