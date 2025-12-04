富二代天王兩度離婚震驚全城　戒酒後近況曝光獨自出席婚禮氣色佳

現年53歲天王鄭中基近年是非多多，他與余思敏結婚14年，育有一對子女，去年鄭中基爆出「經理人風波」，經理人何慶湘被指工作及道德操守有問題終止合作，更傳出感情糾紛。而鄭中基亦因個人情緒及健康問題，暫停演藝工作到美國戒酒。鄭中基今年4月及6月兩度現身家事法庭閉門聆訊，6月發聲明承認正辦離婚手續，父親鄭東漢受訪時透露，兒子月付6位數字費用予余思敏及仔女養家，其他費用亦全由鄭中基處理，負擔頗大。近日鄭中基現身婚禮，戒酒兼回復單身的他心情大靚。

鄭中基一家四口。(ig圖片)

鄭中基去年8月突然宣布與經理人何慶湘中止合作關係，並指對方工作和道德操守有問題，但有指二人一直未斬纜。（Facebook@Ronald Cheng 鄭中基）

鄭中基近日被拍到獨自出席婚禮。鄭中基一頭中分長髮，戴上眼鏡，穿上黑衣和牛仔褲，笑容滿面與新人合照，不見有其他人隨行。有粉絲要求合照簽名時，他亦友善應承。鄭中基雖然未有多加打扮，但戒酒後氣色不錯，生活多姿多彩，相信過得十分不錯。

鄭中基與阿Sa於2010年3月宣布離婚，2011年7月便與大肚的余思敏結婚，中間只相隔了一年四個月，而同年10月余思敏更誕下女兒Emma。（fb@Ronald Cheng 鄭中基）

2011年鄭中基被爆出女友余思敏（Sammie）未婚懷孕，同年10月升爸爸，更短期內迎娶女友。（IG@tinyeyes39）

鄭中基入行近30年，出道初期便對楊千嬅展開追求，被傳力追對方3年，成功抱得美人歸。不過交往期間鄭中基常被拍到出入夜店、花邊緋聞不斷，包括有指鄭中基與張栢芝拍攝《十二夜》時傳出緋聞，最後與楊千嬅的戀情分手告終。鄭中基最轟動的一段感情為前妻蔡卓妍，兩人於2004年合作電影《追擊8月15》爆出緋聞，多年來一直堅拒承認戀情，直到2010年二人召開記者會，才承認早於2006年結婚，並已離婚，震驚娛樂圈。相隔一年，鄭中基2011年被爆出前有線娛樂主播余思敏（Sammie），未婚懷孕升爸爸，短期內迎娶女友。同年余思敏順利誕下大女Emma，其後在2015年再為鄭中基誕下兒子Evan。湊夠一個「好」字。至去年8月初，鄭中基與前經理人何慶湘突然鬧出風波，當時鄭中基宣布因發現經理人何慶湘工作及道德操守有問題，與對方終止合作；其後鄭中基又自爆患上抑鬱症，誤用酒精逃避現實，個唱後暫別演藝圈，前往美國進行戒酒療程；而當中更提起「過往的婚姻令他不開心」，引起全城關注。

鄭中基氣色好好。（小紅書）

簽名。（小紅書）