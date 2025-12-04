張寶兒愛貓突然離世　見證人生不同階段：也許你覺得任務完成了

張寶兒（Bowie）與袁偉豪在2017年因合作拍攝TVB真人騷節目《打工捱世界II》而結緣，兩人於2020年結婚，2023年張寶兒誕下一子「袁咕碌」，今年6月她宣布懷第二胎，上個月誕下細仔「袁氹氹」，組成四口之家！不過日前張寶兒在社交平台透露愛貓Marky突然離世，令她相當不捨。

張寶兒在IG分享與愛貓的合照，並寫道：「今天一邊親餵一邊哭著，因為知道你最後還是離開了。在年輕的年紀，你經歷了爸爸媽媽從拍拖到成家立室到兩個弟弟的到來，也許你覺得任務完成了，陪伴了這個家從零到豐盛，幾經堅持，最後還是等到不在家中，你才悄然離開⋯⋯來得很突然，可能早有預兆，我還以為你是因為弟弟到來所以鬧脾氣，對不起，沒有給你夠多的時間，去珍惜和你相處的時光，也未能好好道別，生活總是有很多的懊悔，時間不夠用，覺得自己還有很多可以做得更好。」

張寶兒續說：「一個生命到來，一個生命離去，我的世界的所有，在宇宙裏卻是多麼平凡的事情，能聚在一起確實是等了好久才修來的緣份，你看，你和弟弟還來得及拍一張照，那天你異常的合作，聽話地擺鋪，他的滿月照，卻是你最後的照片，一切都有它的時間，一切都有它的意義。如果你的靈魂能聽見，我想說，爸爸媽媽好感恩曾經遇上你，和你生活，和你相愛，袁咕碌也會記得和你相處的時光。你真的很好，但今日之後，請你不要記掛我們了，願我們都只記住那些，在彼此生命留下的美好，還有很多說不出的，你那麼敏感懂人，你會明白的，祝願你在喵星幸福快活❤️愛你的 爸爸媽媽。」

