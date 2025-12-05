《愛回家》大隻仔太太懷第三胎　衰心軟被呃6位數：騙徒無處不在

現年32歲的關曜儁為TVB演員，除在處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「範柳元」外，於《下流上車族》演「哈比族」亦令人留下較深印象。近年關曜儁發展個人事業，開健身中心生意愈做愈好，不斷擴張由「細舖搬大舖」，遷至觀塘區一個擁有無敵海景的單位。早前關曜儁又宣布太太懷上第三胎，可謂喜事重重。

「大隻仔」關曜儁加入TVB超過十年。（IG@leokwan）

關曜儁早前宣布太太懷第三胎。（IG@leokwan）

+ 1

不過，關曜儁日前在IG Story上載了一張對話截圖，自爆遇上騙徒，被呃6位數！他未有披露被騙的來龍去脈，但從截圖中可見，他正心急如焚地尋找一名叫「Dickson」的人士，而與他對話的正是將Dickson介紹給他的中間人。對話內容顯示，該名中間人不斷以各種藉口推搪，令關曜儁忍無可忍爆Seed！

關曜儁遭人情緒勒索被呃6位數。（IG@leokwan）

關曜儁在截圖上留言：「最近呢幾個月，發生咗件事，捐失超過六位數！真係估唔到，騙徒真係無處不在，頂！跟住最後就係情緒勒索，一係就阿爸入院，一係就阿媽入院，跟住就自己入院。一次又一次心軟，真係忍無可忍！#早排俾人話情緒勒索好無奈，呢種情緒勒索你，又點睇？」

他還上載一張在床上掩面獨照，神情落莫明顯心情不佳，以「無奈、憤怒、接受、感恩」八字真言來形容這次的慘痛經歷。

關曜儁心情好低落。（IG@leokwan）

關曜儁喺《下流上車族》演「哈比族」彈起。（IG@leokwan）

關曜儁曾因身材肥胖，考三次訓練班才能入到TVB。（IG@leokwan）

最近再擴張，搵到景色被譽為全觀塘區最靚嘅健身室，瞭望獅子山及維港海景。（IG@leokwan）

關曜儁30歲後首次坐商務艙。（IG@leokwan）