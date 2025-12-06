劉松仁怒斥被歪曲原意亡母屬原配　激動澄清：從未對母親有過怨恨

現年76歲的劉松仁近年甚少公開露面，屢傳身體狀況欠佳，更一度有指他疑似中風口齒不清，但去年他就為其擔任藝術總監的音樂劇《利瑪竇》亮相宣傳，不過他曾在受訪時表示已沒有戲癮，宣布息影，令很多影迷大感不捨！早前劉松仁接受聖瑪加利大堂訪問，激罕談及家庭背景，以及與亡母之間的相處點滴，不過事後傳媒的報道就令劉松仁十分不滿，更激動澄清：「近日，我在某次分享中的一段內容，被多家媒體歪曲原意，並相互傳抄，形成了與我所表達完全相悖的報道。對此，我感到十分離譜與憤怒！」

劉松仁推出攝影集《松風捉影》。

去年劉松仁為其擔任藝術總監的音樂劇《利瑪竇》亮相宣傳。（資料圖片）

劉松仁在分享會上激罕談及家庭背景，以及與亡母之間的相處點滴。（影片截圖）

劉松仁指：「某些傳媒以『曾對媽媽心生怨恨』為標題博取點擊，曲解我原意編造出『我媽媽係細房，所以我媽媽好無安全感，佢將所有安全感放曬喺我身上，所以對我管教得好嚴厲，嚴厲到一個不近人情嘅地步。』等不實情節，聲稱我因此心生怨恨，這簡直是胡說八道！我必須鄭重聲明：我從未對母親有過任何怨恨。她一生善良包容，給予我無條件的愛與支持。讓我感動與慚愧是事實。作為兒子，我絕不能容忍逝去的母親被如此誤解與傷害！！！」

劉松仁媽媽。（影片截圖）

劉松仁同媽媽。（影片截圖）

劉松仁同媽媽。（影片截圖）

劉松仁一向侍母至孝，陪母親走到生命盡頭，覺得很幸福不留遺憾，但他在分享會上就剖白孝順與幸福背後的故事，他透露一家人在約1948年由上海來港，當時爸爸已經有兩位太太，劉松仁指雖然媽媽是「掛名潮州人」，但就有潮州女人順服的「優點」：「啞忍呀，佢做大婆呀嘛。」1949年劉松仁出世，後來家道破落，爸爸離開去了其他地方做生意，劉松仁就與哥哥及媽媽一起生活，他高中畢業後遠赴加拿大留學，但因不適應，所以中途放棄瞞着媽媽回港，適逢當時麗的訓練班招生，劉松仁就決定投考，避免因放棄留學返港而被媽媽斥責，將來在電視上演出亦可以為媽媽掙回面子。

劉松仁的爸爸有兩位太太。（影片截圖）

有一位「阿姨」。（影片截圖）

兄弟。（影片截圖）

劉松仁的家庭照。（影片截圖）

劉松仁媽媽。（影片截圖）

劉松仁媽媽係原配。（影片截圖）

家庭照。（影片截圖）

而劉松仁憑着憤怒、冷酷的形象一炮而紅，但他卻不知不覺間將這種脾氣「入咗骨」：「我自己原來被影響到愈嚟愈犀利，愈嚟愈自我，呢個自我帶返屋企，媽媽受晒！我從來都冇考慮過佢，佢有時見我開夜工返嚟佢會煮啲嘢，等我返嚟可以食，我一見到我就板起個面口，『唔食呀！話咗唔食㗎啦！』」但其實劉松仁只是不想媽媽太辛苦：「我只係想阻止佢咁樣做，就用咗我嘅方法，佢究竟感受點我冇理到。」而劉媽媽就一直看兒子臉色，遷就兒子，雙方「相安無事」近30年。

劉松仁年青時憑着憤怒、冷酷的形象一炮而紅。（影片截圖）

但他卻將情緒帶回家中，並影響與母親的關係。（影片截圖）

母子「相安無事」近30年。（影片截圖）

遷就兒子。（影片截圖）

無顧及媽媽的感受。（影片截圖）

無顧及媽媽的感受。（影片截圖）

劉松仁坦言自己的「孝順」實則是媽媽幾十年來的包容與受苦所換來，後來他積極修補母子關係，譬如擁抱及行街拖手等，又花不少時間陪伴媽媽：「我有一次去攬我媽媽，我發覺我幾十年未攬過佢，我媽媽震呀，點解震呢？因為佢幾十年都未被男人抱過，佢唔適應。」他提及有次在茶餐廳與朋友聊天，但當媽媽入門後竟怕失禮兒子即離開，令劉松仁不禁反思：「你做過啲乜令到你媽媽怕失禮你呀」。劉松仁直言當時十分難過，而他後期所做的一切都是「補贖」：「唔好以為我係孝順呀，我係幾十年都唔孝順，喺後期有個機會畀我做補贖咁解。我而家畀人嘅印象孝順仔，同我媽媽所謂嘅幸福，係經過幾多年媽媽受嘅苦，去經營出呢個感情，呢一個所謂嘅幸福。」

劉松仁攬媽媽。（影片截圖）

劉松仁攬媽媽。（影片截圖）

劉松仁媽媽擔心失禮兒子。（影片截圖）

自言不孝順。（影片截圖）

母子合照。（影片截圖）

母子合照。（影片截圖）

母子合照。（影片截圖）

劉松仁坦言四兄弟所謂的孝順同媽媽幸福的背後，其實是媽媽的包容：「係個心孝順，冇做過任何嘢，净係用我自己嘅方法去做所謂嘅孝順，所以喺佢死咗之後，我曾經講過一句說話，我哋所謂嘅孝順，其實係佢嘅包容。我媽媽係經歷咗幾十年受嘅苦，所以先所謂嘅換來後邊嗰幾十年嘅所謂幸福。」

劉松仁的媽媽。（影片截圖）

劉松仁坦言四兄弟所謂的孝順同媽媽幸福的背後，其實是媽媽的包容。（影片截圖）

反思。（影片截圖）

反思。（影片截圖）

媽媽包容。（影片截圖）

媽媽包容。（影片截圖）