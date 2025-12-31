2025回顧｜超過30位演藝人離我們而去 多名港人由細睇到大極心痛
2025年對香港演藝圈絕對是悲傷的一年，很多港人由細睇到大的綠葉演員離我們而去，亦有一些在港知名的藝人明星逝世，總數超過30人。以下讓我們一起再向這些離開了我們的人哀悼致敬。
1. 大衛連治
美國著名導演大衛連治（David Lynch）於1月逝世，享年78歲，引發全球影迷哀悼。談到大衛連治，大家多會提起他《迷離劫》（Twin Peaks）、《失憶大道》（Mulholland Drive）等經典影視作品，但其實導演以外，他也涉足藝術、寫作以及音樂不同類別創作。
2. 徐熙媛
台灣知名女星徐熙媛（大S）於今年2月在日本旅行期間，因感染流感併發肺炎，經搶救無效逝世，享年48歲。大S的驟然離世震驚演藝圈，親友與粉絲深感悲痛。妹妹小S（徐熙娣）在喪姐之痛中暫停工作，而丈夫具俊曄、S媽（黃春梅）等家人至今仍難以平復心情。這位在《流星花園》中飾演「杉菜」紅遍亞洲的藝人，留給世人無限的思念與惋惜。
3. 俞明
40年代經典粵語片笑匠、年稱「俞明叔」的俞明於2月4日離世，享年100歲。俞明叔的女兒在社交平台發文寫道：「年初七早上，爸爸睡夢中安詳離世，永遠懷念」。
4. 金賽綸
韓國前「天才童星」演員金賽綸於2025年2月16日傳出逝世消息，終年24歲。據報道，金賽綸被友人在家中發現身亡。金賽綸逝世後，她的家屬與金秀賢的經紀公司目前正處於法律攻防階段，雙方就戀愛起始時間、是否有未成年性行為以及債務糾紛等問題各執一詞，相關案件仍在調查中。
5. Gene Hackman
荷里活傳奇演員、兩屆奧斯卡金像獎得主金·哈克曼（Gene Hackman）於2025年2月18日逝世，享耆壽95歲。他因主演《霹靂神探》（The French Connection）和《殺無赦》（Unforgiven）等經典作品聞名。據警方報告，哈克曼與妻子Betsy Arakawa一同被發現在新墨西哥州的家中逝世。法醫認定，哈克曼死於心臟病，而他的妻子則早一步因感染漢他病毒（Hantavirus）引起併發症去世。
6. 方大同
方大同於今年2月21日早晨在中國大理市安詳離世，享年41歲。其所屬音樂廠牌「賦音樂」於3月1日發聲明證實噩耗。聲明中指出，方大同在過去五年中一直以積極的態度面對頑疾，最終平靜地走完人生旅程。他生前曾多次受氣胸（俗稱爆肺）所苦，導致肺部功能長期不佳。這位被譽為「靈魂小王子」的音樂才子，留下了《愛愛愛》、《Love Song》等多首膾炙人口的經典歌曲，讓世人無限懷念。
7. 夏春秋
夏春秋3月份傳出離世消息，享年93歲。原名吳錦泉的夏春秋，暱稱「冬叔」、「財神」、「六合彩之父」，他的女兒吳君如在社交平台悲痛宣布父親離世消息，寫道：「我最愛嘅老豆走咗喇」，並附上一張父親年輕時的舊照悼念。
8. 盧國沾
著名填詞人盧國沾今年3月傳出離世的消息，享年76歲。盧國沾曾為逾三千首粵語流行曲填詞，有「詞壇聖手」之稱，亦與黃霑、鄭國江並列為香港粵語流行樂壇的三大填詞人。
9. 李國祥
李國祥今年3月由好友周啟生證實其離世的消息，終年60歲。由1989年參加《第八屆新秀歌唱大賽》，91年正式出道的歌手，是90年代廣東樂壇一個標誌性的歌手，《餘情未了》、《總有你鼓勵》、《摘星的晚上》，多首經典金曲在他的靚聲下，成為了廣東樂壇必聽佳作。
10. 李察諾頓
香港電影澳洲裔動作演員李察諾頓（Richard Norton）於今年3月28日離世，享年75歲。李察諾頓活躍於八九十年代香港影壇，與洪金寶及成龍等巨星合作，不時飾演劇情中的外籍反派，傳世作品包括《夏日福星》、《富貴列車》、《魔翡翠》、《城市獵人》及《一個好人》，猶其於《城市獵人》裡飾演麥當勞上校的角色，最為觀眾深刻。
11. 谷峰
電視界資深前輩谷峰今年4月逝世，享壽94歲。谷峰早年在北京學戲，1965年加入邵氏電影公司，參與過百部影視作品，憑藉精湛演技和鮮明的性格演員形象聞名。他主演的經典電影包括《新獨臂刀》、《保鏢》、《雙俠》及《清宮大刺殺》等，展現了深厚的表演功力。
12. 艾威妻子陳美玲
艾威妻子陳美玲（Lisa）於5月18日與世長辭，終年61歲。痛失愛妻的艾威，當時接受《香港01》的訪問表示太太是下午一時許離世的，而由前一晚醫院通知要落嗎啡開始，他已一直在太太身邊陪伴對方走人生最後一程。問到太太離開前有沒有什麼遺願？艾威透露：「她一直希望她和我兩人，都可以各自在自己事業中做出好成績，她是做鐘錶維修及買賣。」
13. 方剛
演員方剛（原名︰梁芳綱）先生於5月30日清晨與世長辭，享年78歲。方剛曾改名為梁舜年，藝名方剛、亦有稱方良剛，是前香港無綫電視及亞洲電視藝員。曾參演劇集《人在邊緣》、《勝者為王》等劇集，特別在《人在邊緣》鄭細鳳一角，無惡不作，態度無賴，形象深人民心，隨後便一直飾演反派角色，被稱爲「御用奸人」。
14、15. 雪妮、唐佳
今年7月4日傳來資深藝人雪妮離世消息，享年78歲，其丈夫唐佳(原名黃唐)亦於6月23日離世，享年88歲。兩人先後離世僅不夠2星期令人痛心。
16. 蔡瀾
蔡瀾於今年6月25日與世長辭，享壽83歲。蔡瀾曾任電影製片人、作家，主持多個飲食節目，為香港最著名的美食評論家。他一生交遊廣闊，與金庸、倪匡、黃霑並列為香港四大才子。蔡瀾先生最有名的，除了他精於「食」一事外，更因他的豁達人生觀而被大家敬佩。
17. 周驄
TVB資深演員周驄於7月傳出因肺炎離世享壽92歲。周驄參與首部電影《碎琴樓》就擔任男主角。60年代已是光藝影片公司力捧小生，出演眾多膾炙人口作品，包括《苦命女兒》、《龍鳳劍》、《癡情兒女》等，加上他身形高大、外形儒雅，演技自然流暢，深受觀眾喜愛。
18. 吳博君
前TVB資深藝人吳博君於2018年患上「漸凍人症」，今年7月15日傳來病逝消息，享年69歲。吳博君於70年代加入TVB，19年間多數演出壞人、鹹濕佬等角色。當年退出娛樂圈原來是因為1997年受金融風暴影響被TVB裁走。那時候已經踏入40歲的他，前路迷茫，甚至可以做什麼工作也不知道。其後他做過不同職業，例如紙紮舖、麵包師傅及寫字樓清潔。
19. 黃泰來
電影導演黃泰來於7月16日傳出因喉癌逝世，享年75歲。黃泰來是60年代導演黃堯兒子，生前曾於佳藝電視及麗的電視任職編導，80年代轉戰電影界，曾執導電影《緣份》、《法內情》、《我在黑社會的日子》、《愛人同志》及《三狼奇案》等。
20. 段偉倫
曾是亞視小生的段偉倫於8月傳來逝世消息，享年67歲。段偉倫於1970年入行，曾分別於亞洲電視及TVB擔任藝人演員，生前他曾演出《國際刑警》、《衝鋒隊之怒火街頭》及《警察故事》系列。他曾任成龍助手長達15年，據傳雙方而因員工待遇而不歡而散。2003年因拒絕執行工作而被解僱，指控成龍未履行承諾，包括帶其到美國發展，忽視其車禍受傷，及未報答1989年醉酒昏迷時的救命之恩。同期，被稱「成龍左右護法」的盧惠光亦被解僱。
21. 盛品儒
盛品儒（James Shing）於今年6月確診肝癌，入院深切治療部（ICU）對抗病魔，病情一度嚴重且體重驟降至約70磅（約31.7公斤）。其妻蔡一鳳全程陪伴，曾公開呼籲為他集氣，透露兩位6歲龍鳳胎子女探望時感傷落淚。8月18日，盛品儒於香港養和醫院在家人懷抱中安然離世，遺孀表示他辭世時帶笑，安詳無痛，眉目舒展如憩雲端。
22. 程啟光
在亞洲電視服務53年，曾獲頒發「亞視終身榮譽員工」的程啟光（Philip）於8月離世，享年83歲。程啟光於1961年、19歲加入亞視前身「麗的映聲」，初時負責採購錄影帶，及後獲七次升職，曾任節目部高級節目執行主任，而在任亞視最後一個職位是主理新聞部資料室。
23. 黎宣
資深演員黎宣、黎姿姑媽於8月28日與世長辭，享年93歲。黎宣出身自演藝世家，父親是「香港電影之父」黎民偉，堂姐為已故粵語片演員黎灼灼，而黎姿（現名馬黎珈而）是她的姪女。黎宣早於50年代已活躍影壇，晚年加入TVB拍過《大時代》、《真情》等多部經典劇集，於2010年拍完《Only You 只有您》便淡出娛樂圈，跟老公高宏享受人生。
24. 潘文傑
今年9月9日傳來消息，1991年上映的電影《跛豪》導演潘文傑於在北京逝世，終年69歲。1991年，在蕭若元及麥當雄引薦下，執導話題作《跛豪》，當年因為呂良偉為角色增肥40磅演出成為話題，票房亦大收3,800萬，成功掀起傳奇人物電影熱潮。潘文傑更因此在第十一屆香港電影金像獎獲提名最佳導演，而最終電影亦獲得「最佳電影」及「最佳編劇」兩項殊榮。
25. 于朦朧
曾出演《太子妃升職記》、《三生三世十里桃花》的中國男星于朦朧，於今年9月11日驚傳在北京某小區墮樓身亡，享年37歲。事發後，北京警方迅速通報，初步判定為酒後意外墮樓，排除刑事案件嫌疑。然而，由于朦朧離世當晚細節眾說紛紜，以及網路上流傳出多項未經證實的驗屍及虐待傳聞，使得事件真相至今仍充滿爭議，引發了公眾對娛樂圈「潛規則」及言論審查的廣泛討論。
26. 李奇峰
粵劇老倌李奇峰今年9月17日傳出離世消息，享年90歲。汪明荃在社交平台發文悼念李奇峰，回顧兩人數十載的深厚情誼，並讚揚李奇峰一生致力推動粵劇改革與傳承，貢獻良多：「奇哥的離去，大家都不捨得，願你一路走好！」
27. 甄志強
前亞視小生甄志強於10月21日在上海安詳辭世，曾演出劇集《碧血青天楊家將》，被封為「最帥展昭」，只是發展平平，他近年更回歸幕前，客串《詭探》及《PTU機動部隊》等。
28. 許紹雄
人稱「Benz哥」的資深藝人許紹雄於10月28日病逝，終年76歲。其家人透過Benz哥好友黎芷珊向傳媒公布，許紹雄因癌症引發器官多重機能衰竭安詳離世。
29. 馮淬帆
馮淬帆於10月31日離世享年81歲。馮淬帆近年早已移居台灣，生活趨於低調，享受半退休生活。雖年屆81歲，他對電影的熱情未減，近年仍有參與電影演出。
30. 林尚武
香港資深演員林尚武於11月4日驚傳心臟病發逝世，享年75歲。林尚武是香港戲劇界中堅份子，畢業於浸會學院（浸會大學前身），及後加入香港話劇團，演出過多部舞台劇以及電影，他於1989年加盟無綫。林尚武首部演出的劇集是《燃燒歲月》，飾演清末太監御廚「蒲公公」。
31. 凌漢
老戲骨凌漢於今年11月8日傳出已離世至少5年的消息，死訊由跟他在TVB共事多年的「御用看更」陳勉良證實，網民紛紛留言悼念。凌漢初為邵氏編劇，後轉戰幕前，參與作品數不盡，電影、電視劇合共逾200部，大多演貼地的小角色。當中，《唐伯虎點秋香》中演為周星馳把脈的御醫以及《大鬧廣昌隆》飾演福伯就最令觀眾印象深刻。