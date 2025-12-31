2025回顧｜超過30位演藝人離我們而去　多名港人由細睇到大極心痛

2025年對香港演藝圈絕對是悲傷的一年，很多港人由細睇到大的綠葉演員離我們而去，亦有一些在港知名的藝人明星逝世，總數超過30人。以下讓我們一起再向這些離開了我們的人哀悼致敬。



1. 大衛連治

美國著名導演大衛連治（David Lynch）於1月逝世，享年78歲，引發全球影迷哀悼。談到大衛連治，大家多會提起他《迷離劫》（Twin Peaks）、《失憶大道》（Mulholland Drive）等經典影視作品，但其實導演以外，他也涉足藝術、寫作以及音樂不同類別創作。

圖為2017年5月23日，大衛連治（David Lynch）出席康城影展。（Reuters）

圖為2006年9月6日，大衛連治（David Lynch）在威尼斯影展獲頒終身成就金獅獎。 （Reuters）

2. 徐熙媛

台灣知名女星徐熙媛（大S）於今年2月在日本旅行期間，因感染流感併發肺炎，經搶救無效逝世，享年48歲。大S的驟然離世震驚演藝圈，親友與粉絲深感悲痛。妹妹小S（徐熙娣）在喪姐之痛中暫停工作，而丈夫具俊曄、S媽（黃春梅）等家人至今仍難以平復心情。這位在《流星花園》中飾演「杉菜」紅遍亞洲的藝人，留給世人無限的思念與惋惜。

大S在今年2月初時因流感併發肺炎病逝日本，終年48歲。（大S微博圖片）

大S徐熙媛、S媽黃春梅及汪小菲合照（Facebook@黃春梅）

3. 俞明

40年代經典粵語片笑匠、年稱「俞明叔」的俞明於2月4日離世，享年100歲。俞明叔的女兒在社交平台發文寫道：「年初七早上，爸爸睡夢中安詳離世，永遠懷念」。

俞明叔的笑匠形象深入民心。（網上圖片）

俞明的女兒發文公告父親離世消息。

4. 金賽綸

韓國前「天才童星」演員金賽綸於2025年2月16日傳出逝世消息，終年24歲。據報道，金賽綸被友人在家中發現身亡。金賽綸逝世後，她的家屬與金秀賢的經紀公司目前正處於法律攻防階段，雙方就戀愛起始時間、是否有未成年性行為以及債務糾紛等問題各執一詞，相關案件仍在調查中。

金賽綸於2025年2月16日傳出逝世消息。（IG@ron_sae）

金秀賢3月31日現身否認曾戀未成年金賽綸及追債以至逼死女方，遭大部分網民炮轟，但仍有粉絲留言或以行動表示力挺。（YouTube@TVBS NEWS）

5. Gene Hackman

荷里活傳奇演員、兩屆奧斯卡金像獎得主金·哈克曼（Gene Hackman）於2025年2月18日逝世，享耆壽95歲。他因主演《霹靂神探》（The French Connection）和《殺無赦》（Unforgiven）等經典作品聞名。據警方報告，哈克曼與妻子Betsy Arakawa一同被發現在新墨西哥州的家中逝世。法醫認定，哈克曼死於心臟病，而他的妻子則早一步因感染漢他病毒（Hantavirus）引起併發症去世。

圖為2003年荷里活男星真赫曼（Gene Hackman）與妻子Betsy Arakawa出席第60屆金球獎頒獎禮。（Getty Images）

2025年3月2日，美國加州洛杉磯，在第97屆奧斯卡頒獎典禮的悼念已故影星環節上，舞臺展示已故影星真赫曼（Gene Hackman）的照片。（Reuters）

6. 方大同

方大同於今年2月21日早晨在中國大理市安詳離世，享年41歲。其所屬音樂廠牌「賦音樂」於3月1日發聲明證實噩耗。聲明中指出，方大同在過去五年中一直以積極的態度面對頑疾，最終平靜地走完人生旅程。他生前曾多次受氣胸（俗稱爆肺）所苦，導致肺部功能長期不佳。這位被譽為「靈魂小王子」的音樂才子，留下了《愛愛愛》、《Love Song》等多首膾炙人口的經典歌曲，讓世人無限懷念。

方大同於今年2月21日早晨在中國大理市安詳離世。（微博＠方大同）

2020年，方大同在TMElive特別現場演出。（微博＠方大同）

7. 夏春秋

夏春秋3月份傳出離世消息，享年93歲。原名吳錦泉的夏春秋，暱稱「冬叔」、「財神」、「六合彩之父」，他的女兒吳君如在社交平台悲痛宣布父親離世消息，寫道：「我最愛嘅老豆走咗喇」，並附上一張父親年輕時的舊照悼念。

夏春秋。（視覺中國）

吳君如透露最愛的爸爸冬叔離世消息。（Facebook圖片）

8. 盧國沾

著名填詞人盧國沾今年3月傳出離世的消息，享年76歲。盧國沾曾為逾三千首粵語流行曲填詞，有「詞壇聖手」之稱，亦與黃霑、鄭國江並列為香港粵語流行樂壇的三大填詞人。

著名填詞人盧國沾3月19日傳出離世的消息，享年76歲。（網上圖片）

盧國沾有「詞聖」之稱，作品深受大家喜愛。

9. 李國祥

李國祥今年3月由好友周啟生證實其離世的消息，終年60歲。由1989年參加《第八屆新秀歌唱大賽》，91年正式出道的歌手，是90年代廣東樂壇一個標誌性的歌手，《餘情未了》、《總有你鼓勵》、《摘星的晚上》，多首經典金曲在他的靚聲下，成為了廣東樂壇必聽佳作。

李國祥在90年代出道。（影片截圖）

90年代歌手李國祥離世終年60歲。（FB@李國祥）

10. 李察諾頓

香港電影澳洲裔動作演員李察諾頓（Richard Norton）於今年3月28日離世，享年75歲。李察諾頓活躍於八九十年代香港影壇，與洪金寶及成龍等巨星合作，不時飾演劇情中的外籍反派，傳世作品包括《夏日福星》、《富貴列車》、《魔翡翠》、《城市獵人》及《一個好人》，猶其於《城市獵人》裡飾演麥當勞上校的角色，最為觀眾深刻。

李察諾頓曾於《城市獵人》與成龍合作，飾演外籍反派麥當勞上校。（《城市獵人》電影劇照）

香港電影澳洲裔動作演員李察諾頓日前離世，享年75歲。（李察諾頓IG圖片）

11. 谷峰

電視界資深前輩谷峰今年4月逝世，享壽94歲。谷峰早年在北京學戲，1965年加入邵氏電影公司，參與過百部影視作品，憑藉精湛演技和鮮明的性格演員形象聞名。他主演的經典電影包括《新獨臂刀》、《保鏢》、《雙俠》及《清宮大刺殺》等，展現了深厚的表演功力。

老戲骨谷峰從演多年，演出過數之不盡的經典角色。（截圖）

老戲骨谷峰。（網上截圖）

12. 艾威妻子陳美玲

艾威妻子陳美玲（Lisa）於5月18日與世長辭，終年61歲。痛失愛妻的艾威，當時接受《香港01》的訪問表示太太是下午一時許離世的，而由前一晚醫院通知要落嗎啡開始，他已一直在太太身邊陪伴對方走人生最後一程。問到太太離開前有沒有什麼遺願？艾威透露：「她一直希望她和我兩人，都可以各自在自己事業中做出好成績，她是做鐘錶維修及買賣。」

艾威與老婆Lisa。

艾威與太太Lisa陳美玲。

13. 方剛

演員方剛（原名︰梁芳綱）先生於5月30日清晨與世長辭，享年78歲。方剛曾改名為梁舜年，藝名方剛、亦有稱方良剛，是前香港無綫電視及亞洲電視藝員。曾參演劇集《人在邊緣》、《勝者為王》等劇集，特別在《人在邊緣》鄭細鳳一角，無惡不作，態度無賴，形象深人民心，隨後便一直飾演反派角色，被稱爲「御用奸人」。

方剛在電視劇《人在邊緣》中飾演鄭細鳳，無惡不作，兇狠的表情，令人心寒的笑聲，令觀眾留下深刻印象。（《人在邊緣》影片截圖）

方剛曾被亞視高薪挖角，盛傳當年酬金高達100萬，在亞視便拍下另一部代表作《勝者為王》。（方剛@微博）

14、15. 雪妮、唐佳

今年7月4日傳來資深藝人雪妮離世消息，享年78歲，其丈夫唐佳(原名黃唐)亦於6月23日離世，享年88歲。兩人先後離世僅不夠2星期令人痛心。

當年雪妮復出，唐佳做跟得丈夫。（視覺中國）

唐佳跟太太雪妮是圈中模範夫妻，近年因太太患重病，令唐鬱結。（資料圖片）

16. 蔡瀾

蔡瀾於今年6月25日與世長辭，享壽83歲。蔡瀾曾任電影製片人、作家，主持多個飲食節目，為香港最著名的美食評論家。他一生交遊廣闊，與金庸、倪匡、黃霑並列為香港四大才子。蔡瀾先生最有名的，除了他精於「食」一事外，更因他的豁達人生觀而被大家敬佩。

蔡瀾於今年6月25日與世長辭，享壽83歲。（影片截圖）

蔡瀾多年來沉浸在美食世界之中。（視覺中國）

17. 周驄

TVB資深演員周驄於7月傳出因肺炎離世享壽92歲。周驄參與首部電影《碎琴樓》就擔任男主角。60年代已是光藝影片公司力捧小生，出演眾多膾炙人口作品，包括《苦命女兒》、《龍鳳劍》、《癡情兒女》等，加上他身形高大、外形儒雅，演技自然流暢，深受觀眾喜愛。

周驄有TVB御用爺爺之稱。（影片截圖）

周驄認真地問許紹雄「Sir」字中文點寫成為經典。（《新紥師妹》電影截圖）

18. 吳博君

前TVB資深藝人吳博君於2018年患上「漸凍人症」，今年7月15日傳來病逝消息，享年69歲。吳博君於70年代加入TVB，19年間多數演出壞人、鹹濕佬等角色。當年退出娛樂圈原來是因為1997年受金融風暴影響被TVB裁走。那時候已經踏入40歲的他，前路迷茫，甚至可以做什麼工作也不知道。其後他做過不同職業，例如紙紮舖、麵包師傅及寫字樓清潔。

入行30年的吳博君曾飾演多部無綫劇集。（網上截圖）

入行30年的吳博君曾飾演多部無綫劇集。（網上截圖）

19. 黃泰來

電影導演黃泰來於7月16日傳出因喉癌逝世，享年75歲。黃泰來是60年代導演黃堯兒子，生前曾於佳藝電視及麗的電視任職編導，80年代轉戰電影界，曾執導電影《緣份》、《法內情》、《我在黑社會的日子》、《愛人同志》及《三狼奇案》等。

去年12月，黃泰來曾出席《全球中華小姐選美頒獎典禮》，並與網紅可人（Kelly）合照，可見他留有白鬚，但精神尚可。（IG圖片）

梁小龍與監製黃泰來（圖左）。（葉志明 攝）

20. 段偉倫

曾是亞視小生的段偉倫於8月傳來逝世消息，享年67歲。段偉倫於1970年入行，曾分別於亞洲電視及TVB擔任藝人演員，生前他曾演出《國際刑警》、《衝鋒隊之怒火街頭》及《警察故事》系列。他曾任成龍助手長達15年，據傳雙方而因員工待遇而不歡而散。2003年因拒絕執行工作而被解僱，指控成龍未履行承諾，包括帶其到美國發展，忽視其車禍受傷，及未報答1989年醉酒昏迷時的救命之恩。同期，被稱「成龍左右護法」的盧惠光亦被解僱。

段偉倫享年67歲，有傳死因是腎衰竭。（網上圖片）

段偉倫享年67歲，有傳死因是腎衰竭。（網上圖片）

21. 盛品儒

盛品儒（James Shing）於今年6月確診肝癌，入院深切治療部（ICU）對抗病魔，病情一度嚴重且體重驟降至約70磅（約31.7公斤）。其妻蔡一鳳全程陪伴，曾公開呼籲為他集氣，透露兩位6歲龍鳳胎子女探望時感傷落淚。8月18日，盛品儒於香港養和醫院在家人懷抱中安然離世，遺孀表示他辭世時帶笑，安詳無痛，眉目舒展如憩雲端。

盛品儒於香港養和醫院在家人懷抱中安然離世。（VCG）

亞視前高層盛品儒（James）驚爆死訊，終年48歲。

22. 程啟光

在亞洲電視服務53年，曾獲頒發「亞視終身榮譽員工」的程啟光（Philip）於8月離世，享年83歲。程啟光於1961年、19歲加入亞視前身「麗的映聲」，初時負責採購錄影帶，及後獲七次升職，曾任節目部高級節目執行主任，而在任亞視最後一個職位是主理新聞部資料室。

在亞視工作逾50年的程啟光離世。（李澤彤攝）

在亞視工作逾50年的程啟光離世。（資料圖片）

23. 黎宣

資深演員黎宣、黎姿姑媽於8月28日與世長辭，享年93歲。黎宣出身自演藝世家，父親是「香港電影之父」黎民偉，堂姐為已故粵語片演員黎灼灼，而黎姿（現名馬黎珈而）是她的姪女。黎宣早於50年代已活躍影壇，晚年加入TVB拍過《大時代》、《真情》等多部經典劇集，於2010年拍完《Only You 只有您》便淡出娛樂圈，跟老公高宏享受人生。

黎宣於8月28日零晨3時21分與世長辭，享年93歲。（網上圖片）

黎宣在《真情》中飾演的「阿家」成為經典。（劇集畫面）

24. 潘文傑

今年9月9日傳來消息，1991年上映的電影《跛豪》導演潘文傑於在北京逝世，終年69歲。1991年，在蕭若元及麥當雄引薦下，執導話題作《跛豪》，當年因為呂良偉為角色增肥40磅演出成為話題，票房亦大收3,800萬，成功掀起傳奇人物電影熱潮。潘文傑更因此在第十一屆香港電影金像獎獲提名最佳導演，而最終電影亦獲得「最佳電影」及「最佳編劇」兩項殊榮。

導演潘文傑傳來在北京逝世的消息，終年69歲。（網上圖片）

蕭若元在個人頻道懷住沉重的心情，憶述他與潘導合作的點滴。（影片截圖）

25. 于朦朧

曾出演《太子妃升職記》、《三生三世十里桃花》的中國男星于朦朧，於今年9月11日驚傳在北京某小區墮樓身亡，享年37歲。事發後，北京警方迅速通報，初步判定為酒後意外墮樓，排除刑事案件嫌疑。然而，由于朦朧離世當晚細節眾說紛紜，以及網路上流傳出多項未經證實的驗屍及虐待傳聞，使得事件真相至今仍充滿爭議，引發了公眾對娛樂圈「潛規則」及言論審查的廣泛討論。

于朦朧的死震驚演藝圈。（于朦朧微博圖片）

于朦朧（于朦朧@小紅書）

26. 李奇峰

粵劇老倌李奇峰今年9月17日傳出離世消息，享年90歲。汪明荃在社交平台發文悼念李奇峰，回顧兩人數十載的深厚情誼，並讚揚李奇峰一生致力推動粵劇改革與傳承，貢獻良多：「奇哥的離去，大家都不捨得，願你一路走好！」

李奇峰在越南戲班邊學邊做，並從過埠登台的省港老倌（包括任白、馬師曾、薛覺先、何非凡等名伶）身上汲取養份，茁壯成長。（網上照片）

粵劇老倌李奇峰17日傳出離世消息，享年90歲。（IG/@wang_liza）

27. 甄志強

前亞視小生甄志強於10月21日在上海安詳辭世，曾演出劇集《碧血青天楊家將》，被封為「最帥展昭」，只是發展平平，他近年更回歸幕前，客串《詭探》及《PTU機動部隊》等。

甄志強有「最帥展昭」的稱號。（微博圖片）

甄志強演過展昭。(影片截圖)

28. 許紹雄

人稱「Benz哥」的資深藝人許紹雄於10月28日病逝，終年76歲。其家人透過Benz哥好友黎芷珊向傳媒公布，許紹雄因癌症引發器官多重機能衰竭安詳離世。

許紹雄喪禮在大圍寶福山舉行。（陳順禎攝）

人稱「Benz哥」的資深藝人許紹雄於10月28日病逝。（TVB截圖）

29. 馮淬帆

馮淬帆於10月31日離世享年81歲。馮淬帆近年早已移居台灣，生活趨於低調，享受半退休生活。雖年屆81歲，他對電影的熱情未減，近年仍有參與電影演出。

馮淬帆於《最佳損友》裡飾演「牛精帆」一角，經常講粗口，經過神父的告解後，以水果名代替粗口，於是有了「金山橙你個提子」的名句。（《最佳損友》電影截圖）

馮淬帆移居台灣超過40年。（資料圖片）

30. 林尚武

香港資深演員林尚武於11月4日驚傳心臟病發逝世，享年75歲。林尚武是香港戲劇界中堅份子，畢業於浸會學院（浸會大學前身），及後加入香港話劇團，演出過多部舞台劇以及電影，他於1989年加盟無綫。林尚武首部演出的劇集是《燃燒歲月》，飾演清末太監御廚「蒲公公」。

林尚武曾參演多套劇集。(劇集截圖)

林尚武 (youtube影片截圖)

31. 凌漢

老戲骨凌漢於今年11月8日傳出已離世至少5年的消息，死訊由跟他在TVB共事多年的「御用看更」陳勉良證實，網民紛紛留言悼念。凌漢初為邵氏編劇，後轉戰幕前，參與作品數不盡，電影、電視劇合共逾200部，大多演貼地的小角色。當中，《唐伯虎點秋香》中演為周星馳把脈的御醫以及《大鬧廣昌隆》飾演福伯就最令觀眾印象深刻。

《唐伯虎點秋香》中演為周星馳把脈的御醫。（截圖）