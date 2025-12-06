佘太君威嚴代表湘漪罕現身極凍齡　曾因一事令劉德華決意公開戀情

曾經兩度飾演武則天以及兩度飾演《楊門女將》佘太君的70年代女星湘漪，其角色可說是威嚴形象的代表，也是她從影以來的經典角色，令人留下深刻印象。湘漪息影廿載，神隱多年後近日罕現身，外表慈祥相當凍齡，與銀幕上形象大相逕庭。

《楊門女將》飾演佘太君。(影片截圖)

70年代活躍娛樂圈的資深演員湘漪。（網上圖片）

湘漪的生活一向十分低調，息影後更是鮮有公開現身，有指湘漪有四名女兒，其中女兒李懿華 (Emma) 曾經跟隨媽媽的步伐加入娛樂圈，在無綫經典兒童節目《閃電傳真機》擔任過主持人，雖然她在這行的日子很短暫，但與譚玉瑛、黎芷珊、黃智賢等藝人熟稔，一班圈中好友不時飯聚。日前李懿華在IG貼上一家人為愛犬慶祝生日的短片，片中可見久違了的湘漪。久未露面的湘漪看來精神奕奕，架上粗框眼鏡，皮膚白皙加一頭濃密黑髮相當凍齡，風采依然，呈現幸福肥的她很有福氣，與她以往在劇集中的威嚴形象截然不同。

湘漪為家人慶生。(影片截圖)

70年代活躍於電視圈的湘漪，在麗的呼聲演出廣播劇，後來先後加入無綫電視、佳藝電視及亞洲電視，曾演出多套電視劇如《武則天》、《強人》、《火鳳凰》及《楊門女將》等等，她的威嚴形象深入人心，如她曾兩次飾演武則天（分別在無綫電視和佳藝電視）及兩次飾演佘太君，善於飾演運籌帷幄，不怒而威的年長女性。劉德華早年未公開承認與朱麗蒨的戀情之前，因湘漪曾租住其加多利山的單位，湘漪的孫女竟被誤認是劉德華的女兒，導致劉德華要公開澄清表示：「我未結婚又未生女呀！嗰個唔係我個女！如果有一定公開。」