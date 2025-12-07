宣萱表舅父蔡和平曬數十件皮草珍藏　驚見完整動物頭尾及爪極震撼

視后宣萱（Jessica）是娛樂圈出名的愛護動物之人，曾飼養超過10隻貓狗，當中大部分均為甚少人願意領養的中老年唐狗，印證她對狗狗的愛不但無分品種，亦無分年齡。早前大埔宏福苑發生大火後，宣萱更主動提出為受影響家庭提供寵物暫托，非常有善心。然而，她的表舅父、現年79歲有「歡樂今宵之父」的資深製作人蔡和平，日前在IG高調展示其妻子的皮草珍藏，引來不少爭議聲，與宣萱的愛護動物立場形成了強烈對比。

宣萱出名有愛心，極愛動物。（資料圖片）

家中多領養被遺棄貓狗。（ig@jessicahsuan_official）

宣萱嘅表舅父係有「歡樂今宵之父」的資深製作人蔡和平。（ig@robertchua8838）

宣萱與胞兄Heman（左）不時跟表舅父食飯相聚。（ig@robertchua8838）

蔡和平結婚時，宣萱係花女。（ig@robertchua8838）

蔡和平的太太任平平是前電視台高層，從蔡和平上載的照片中可見，太太疑在豪宅花園「晾曬」皮草，數量龐大，令人咋舌！任平平笑容滿面，細心整理她的皮草珍藏，心情看來相當不錯。她出動多個晾衣架掛滿數十件皮草，款式豐富，當中包括狐狸皮和貂皮圍領，顏色從深啡、銀灰到金棕色不等，近鏡頭清晰可見皮草保留了完整的動物頭部和爪子，畫面頗為驚悚！

蔡和平太太任平平係疑豪宅花園晾曬皮草。（ig@robertchua8838）

蔡太笑笑口，似乎相當滿意自己嘅珍藏。（ig@robertchua8838）

蔡和平稱這些是太太數十年來的舊收藏，並打算挑選部分轉贈給好友，在帖文中寫道：「I can see Peggy talking happily to Rose our Helper as they air her collection of old collar Fox and Mink fur that were collected over the last few decades! After airing she will select a few to give away to our good friends.（我看到Peggy和我們的幫傭Rose開心地聊天，她們正在晾曬她幾十年來收集的舊狐狸皮和貂皮圍領！晾曬後，她會挑選一些送給我們的好朋友。）」

蔡和平透露太太打算挑選部分轉贈給好友。（ig@robertchua8838）

早前《歡樂今宵》好友會，蔡和平都有出席。（資料圖片）

《EYT》聚會蔡和平同太太坐正中間，好有地位。（資料圖片）

帖文一出，隨即被轉發，並引來網民討論，部份網民批評此舉是「炫耀殘忍」，認為「用舊皮草唔代表唔殘忍」、「唔應該再穿上身同送人，減低宣揚先係最好嘅做法」。市場上雖有號稱以不獵殺動物的方式製作動物皮草的品牌，但仍有不少動物皮是源自養殖場動物，這些聲稱是「人道皮草」，亦曾被外媒揭發部份養殖場環境惡劣，形同虐待動物。蔡和平夫婦高調晒出被視為殘害動物象徵的皮草，與表姪女宣萱對待動物的態度上南轅北轍。

有網民批評晾曬皮草係「炫耀殘忍」。（ig@robertchua8838）

蔡和平夫婦與表姪女宣萱對待動物的態度上南轅北轍。（ig@robertchua8838）

蔡和平同太太。（ig@robertchua8838）

蔡和平今年79歲。（ig@robertchua8838）