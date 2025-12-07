39歲星二代自創出嫁歌突然落架　無得追究：想鬧人都唔知鬧邊個好

現年39歲的秦沛女兒姜麗文（Lesley）曾透露自己於2014年因情傷患上抑鬱症，患病時有過輕生念頭，上月姜麗文透露抑鬱症再次復發，發現自己有異樣已立即向醫生及丈夫求助。昨日（6日）姜麗文再在社交平台發放一則不開心的消息，透露由她親自主唱、作曲、填詞兼MV製作MV均一手包辦的結婚歌《爸爸放心我出嫁》在2022年6月發行，上周突然在她不知情的情況下，無故地從各大音樂串流平台下架，令她心情變得低落。

姜麗文早前透露抑鬱症復發。（ig@lesleychianglove）

姜麗文婚後隨夫去美國定居。（ig@lesleychianglove）

姜麗文後隨夫去美國定居，及到美國發展但並不容易。（ig@lesleychianglove）

姜麗文結婚時曾創作《爸爸放心我出嫁》，還找來爸爸秦沛拍攝MV。（ig@lesleychianglove）

在影片中，姜麗文表示《爸爸放心我出嫁》是她其中一首很喜歡的歌曲，一直上架於所有主流音樂平台，包括Spotify、Apple Music、Jook's、Move、KKBOX等。然而，上周赫然發現這首作品已「落咗架」。她強調，整個下架過程完全不知道因由「without my permission, without my knowledge（沒有我的允許，沒有我的知情）」。

姜麗文嘅歌曲《爸爸放心我出嫁》突然被下架。（ig@lesleychianglove）

原來同幫忙上架公司換人有關。（ig@lesleychianglove）

姜麗文表示作為一個獨立音樂人，沒有隸屬任何唱片公司，通常會透過一間音樂發行公司協助將歌曲上架至各大平台。姜麗文透露《爸爸放心我出嫁》在最初發行時已經出現問題，她當時公開宣布了歌曲的預定發行日期，結果卻被推遲。至近日又突然被下架，她指是因該公司的人事變動問題，旗下藝人的歌曲從一間公司轉移到另一間公司，而他們對待自己簽約的歌手歌曲搬得「乾乾淨淨」，惟獨忘記了她。

皺晒眉頭。（ig@lesleychianglove）

真係幾肉緊，原來係被人忘記。（ig@lesleychianglove）

姜麗文握拳兼緊皺眉頭說：「佢哋忘記咗我，忘記咗《爸爸放心我出嫁》，所以首歌就落咗架再搵唔到。Youtube仲有係因我自己upload……雖然我唔係幾百萬個listen，但你哋都有聽我首歌架嘛，如自己upload返從零開始幾可惜。呢個就係獨立音樂嘅struggle （爭札），好多人會唔care，就算話幫你結果都....落咗架一句對唔住都冇，我想鬧人唔知鬧邊個好！」被要求自己處理，姜麗文感到十分無奈，最後勉勵自己：「希望《爸爸放心我出嫁》好快上番架，希望大家會繼續聽呢首歌同我嘅音樂，繼續支持獨立音樂。」

19年1月求婚，原定20年2月結婚，至22年3月，姜麗文終於成為人妻﹗（IG：@lesleychianglove）

姜麗文結婚時曾創作《爸爸放心我出嫁》，還找來爸爸秦沛拍攝MV。（ig＠lesleychianglove）

