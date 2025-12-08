宣萱翻出24年前《尋秦記》靚相驚呼WTF！　網民創意回應笑到碌地

宣萱近來迷上在個人社交平台threads上與粉絲互動，幾乎都會逢tag必答，隔兩三日就會在threads上分享生活瑣碎事！因此亦吸引了一大班支持者。宣萱在2001年與古天樂合演的《尋秦記》成為經典之作，劇中橋段也十分為人津津樂道。近年threads興起，不少網民也喜愛分享當中片段回味，宣萱也時不時會回覆一二，互動也相當有趣。



24年前的宣萱一樣咁靚！（threads截圖）

日前（08/12）宣萱分享，表示自已執屋時發時一本收藏《尋秦記》靚相的相簿，寫道：「收拾東西找到WTF. Good memories」相中看到，當年的宣萱穿着民族服飾坐在一匹馬上，舉起大拇指微笑，十分的青春可愛！

有不少網民留言到宣萱帖文中那句「WTF」，說道：「唔好意思可唔可以講多一次WTF stand for乜嘢？」「呢個WTF有點可愛了」也有網民笑言「WTF」即是解作「Wow That's Funny」的意思。同時，也有網民貼出劇中歐瑞偉對宣萱說的對白截圖：「他在誇讚你，X婆」，實在創意十足！

好多網民都用呢個cap圖回覆，神回！（網上圖片）

將當時拍攝24年前《尋秦記》時的她與近年拍攝《巨塔之后》相比，亦沒有多大分別，不得不說，宣萱無論是在身形和樣貌上，保養得都非常之好！網民也紛紛表示：「同而家有分別？！」

24年前的宣萱一樣咁靚！（《尋秦記》截圖）

宣萱冇乜大改變。（《巨塔之后》截圖）