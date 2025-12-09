前靚仔小生56歲疑停醫美真實樣貌曝光　曾迷倒葉璇佘詩曼緋聞不絕

現年56歲的前TVB小生陳浩民，多年曾拍過不少經典劇集，包括《天龍八部》的段譽﹑《西遊記(貳)》的孫悟空﹑《封神榜》的哪吒及《天子尋龍》的李隆基等，當年是紅遍中、港兩地的靚仔小生，更曾迷倒佘詩曼拍拖4年。2011年，陳浩民與比他細16歲的內地模特兒蔣麗莎（Lisa）奉子成婚，五年抱四，誕下三女一子，去年舉家由上海回流香港定居，陳浩民兩邊跑搵錢。近日陳浩民與黎耀祥、麥長青在內地拍攝，顏值「跌Watt」頗為疲倦，令人憂心。

電視劇《西遊記》（貳）－陳浩民（網上圖片）

陳浩民後生都算靚仔小生。（《一網情深》劇照）

2001年TVB劇，由陳浩民飾演的哪吒。（劇照）

一家六口好幸福呀。（陳浩民微博圖片）

陳浩民近日被發現與三屆視帝黎耀祥和麥長青，在內地小店踎街食麵。陳浩民和黎耀祥、麥長青曾合作拍《西遊記》，獨欠江華便齊腳。陳浩民三人坐在街邊食特色小食燃麵，三人食得非常開心。一頭金髮的陳浩民非常時尚，臉上卻顯得十分疲憊，眼角下垂和法令紋極深，比61歲的黎耀祥顯得更累，疑停了醫美，令人憂心。然而，陳浩民精神算不錯，一路拍攝，一邊同黎耀祥、麥長青有講有笑。

陳浩民早前又被指蘋果肌僵硬。陳浩民2019年接受訪問，大方認做醫美，更拍照公開醫美過程。他坦言與老婆蔣麗莎一起做醫美，希望改善高低眉問題，打了肉毒桿菌針豐額減紋及改善虎紋，並接受膠原埋線，他當時更指如今醫美普遍，不做好蝕底。

陳浩民入行以來緋聞不絕，早年曾傳出與TVB花旦葉璇有過一段情，至與阿佘拍拖，陳浩民被踢爆背着阿佘約會落選港姐吳妙儀，又曾飲醉與馬德鐘輕簿陳嘉桓。

陳浩民個樣「跌Watt」，難掩疲累。（小紅書）

累！（小紅書）

令人憂心。（小紅書）

三人一齊食燃麵。（小紅書）

陳浩民早前被指蘋果肌僵硬。（網上圖片）

