以身材豐滿及食量驚人見稱的KOL雪兒，近日爆出公關災難！事緣有網民在日本的熱海海上花火大會，見到一名身穿浴衣的女子全程打燈、站在人群最前影相打卡，而當時海灘上所有人都是坐在地上觀賞花火，亦未有人打燈影相，該女子的行為可說是超級引人注目，並且會影響到其他遊客。

以身材豐滿及食量驚人見稱的KOL雪兒，近日爆出公關災難！（IG@suet_e）

雪兒近日於日本旅行兼慶祝生日。（IG@suet_e）

有香港遊客拍下當時的情況，再對比KOL雪兒IG的照片，發現的確是同一人！網民發文：「呢個KOL Suet E 係（喺）熱海全程開燈企起身拍片影相 坐後面既（嘅）我地（哋）拍既（嘅）片全部都比（俾）佢擋住晒🥹🥹🥹」而更驚爆的是，雪兒這些照片竟全由霍哥掌鏡，網民再貼出雪兒依偎在一名男子身旁、頭貼頭的短片，稱見到雪兒與霍哥拍拖：「私人送多條絕密片段比（畀）大家 Suet E 同霍哥拍拖拖 頭貼頭 既（嘅）相 同片 我都唔係好想影到佢地（哋） 只怪佢地（哋）係（喺）我前面 事後睇返 成個相簿都係影到佢地（哋）既（嘅）片 」從片中所見，雖然冇影到霍哥正面，但高度吻合，且翻查霍哥IG，他此刻亦確實在日本。

有香港人在日本的熱海海上花火大會，見到一名身穿浴衣的女子全程打燈、站在人群最前影相打卡，而當時海灘上所有人都是坐在地上觀賞花火，亦未有人打燈影相。（Threads@nnnnna.w710）

有香港人在日本的熱海海上花火大會，見到一名身穿浴衣的女子全程打燈、站在人群最前影相打卡，而當時海灘上所有人都是坐在地上觀賞花火，亦未有人打燈影相。（Threads@nnnnna.w710）

該女子的行為可說是超級引人注目，並且會影響到其他遊客。（Threads@nnnnna.w710）

有香港遊客拍下當時的情況，再對比KOL雪兒IG的照片，發現的確是同一人！（Threads@nnnnna.w710）

網民發文：「呢個KOL Suet E 喺熱海全程開燈企起身拍片影相 坐後面嘅我哋拍嘅片全部都俾佢擋住晒。」（Threads@nnnnna.w710）

更驚爆的是，雪兒這些照片竟全由霍哥掌鏡，網民再貼出雪兒依偎在一名男子身旁、頭貼頭的短片，稱見到雪兒與霍哥拍拖。（Threads@nnnnna.w710）

從片中所見，雖然冇影到霍哥正面，但高度吻合。（Threads@nnnnna.w710）

網民指與雪兒同行的是霍哥。（IG@suet_e）

翻查霍哥IG，他此刻亦確實在日本。（IG@jeffreyfok_224）

網民狠批雪兒的行為「影衰香港人」，留言：「成班人坐喺度欣賞煙花 你就掛住擺埋啲肉酸做作pose🙏🏻🙏🏻🙏🏻 幾廿歲人唔好挽（玩）啦」、「嘩，真係好X街，個個都坐低，個個都守規矩。就係有呢啲咁嘅X街破壞晒。下次應該企喺佢面前擋X住佢鏡頭。」、「佢好似完全冇欣賞過啲煙花」、「阻住人好唔好意思😅😅」此外，也有人重提雪兒2023年於元朗超市盜竊一事。

網民狠批雪兒的行為「影衰香港人」，此外，也有人重提雪兒2023年於超市盜竊一事。（Threads）

雪兒被網民圍攻後，在社交平台發文道歉，她說：「對唔住，我要為自己魯莽行為而影響到人、為其他人帶嚟唔好嘅觀感，好鄭重咁同大家講聲對不起。哩（呢）次係我第一次去花火大會，事前冇做到足夠了解規則，特登揀咗距離人較遠嘅前排位置，以為唔會影響到，但原來都會遮擋觀眾嘅觀景，令到當晚參加花火大會嘅人有唔愉快嘅經歷，真係非常抱歉。」

雪兒被網民圍攻後，在社交平台發文道歉，她解釋：「哩（呢）次係我第一次去花火大會，事前冇做到足夠了解規則，特登揀咗距離人較遠嘅前排位置，以為唔會影響到，但原來都會遮擋觀眾嘅觀景。」（IG@suet_e）

雪兒IG坐擁18萬粉絲，走性感路線，並有開設Onlyfans帳號分享免費及收費的性感照。除此之外，她亦是「大胃王」，試過在壽司郎用90分鐘鯨吞接近150碟壽司！但講到爭議事件，她2023年曾於元朗超市盜竊，因偷走總值$101的一盒雞飯和兩盒牛奶被捕，她事後解釋是因為自己有私密照流出，壓力爆煲情緒崩潰，失去理智下做錯事。

雪兒走性感以及「大胃王」路線，試過在壽司郎用90分鐘食了接近150碟壽司！（IG@suet_e）