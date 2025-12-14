星爺愛將近照明顯消瘦多白髮　曾中風一度命危半身癱瘓口齒不清

曾在周星馳電影中反串扮醜女「如花」的李健仁，早年北上發展，但在2019年不幸於內地中風，一度命危，需接受緊急開腦手術，經搶救後脫離危險期，但左腦受損、右邊身癱瘓及失去語言能力，隨後他回港積極治療及進行物理治療，近年甚少公開露面。日前李力持獲邀出席一個慈善演唱會，更有機會與老友田雞田啟文、如花李健仁相聚！

如花。（電影截圖）

如花（李建仁飾）（《武狀元蘇乞兒》劇照）

經典！（影片截圖）

李力持獲邀出席一個慈善演唱會。（微博＠李力持）

李力持在社交平台曬出多張合照，相中所見，李健仁明顯消瘦，而且頭髮白了不少，但仍精神不俗，對着鏡頭笑容滿面。今年8月李力持曾相約李健仁飲茶，並透露對方的近況：「李健仁，也就是大家熟悉的『如花』，近況是正在積極復建，希望能重返幕前。 2019年，他因中風導致半身癱瘓，經過開腦手術和長期的物理治療，現在已經可以站立，也能和人簡單交流。 雖然消瘦了一些，但氣色看起來還不錯。」李力持更大讚對方面色好，但活動能力仍受限：「好好胃口呀，不過就行就行得唔好，平時要多啲練下講嘢先的喎！」

與老友田雞田啟文、如花李健仁相聚！（微博＠李力持）

李健仁明顯消瘦，而且頭髮白了不少。（微博＠李力持）

今年8月李力持曾相約李健仁飲茶。（影片截圖）

當時李健仁仍一頭黑髮。（影片截圖）

簡單介紹自己。（影片截圖）

精神不俗。（影片截圖）

說話不太流利。（影片截圖）

因中風失去部分語言能力。（影片截圖）

積極治療。（影片截圖）

李健仁在中風前長駐深圳，但2019年突然中風昏迷，送院後接受緊急開腦手術清除瘀血，之後卻併發肺炎，家人安排他回港治療，經過長達三個月的治療後，情況才開始穩定，由於中風位置在左腦近腦幹附近，影響了全身的活動力，甚至失去語言能力。2022年李健仁一度復出客串鄭文輝（甜筒輝）投資的電影，再次反串扮醜婦。

李健仁中風前多在內地發展。（微博＠李健仁）

李健仁在內地戲路很廣，甚至有得擔正。（劇照）

2019年突然中風昏迷。（資料圖片）