難先要你做｜VIVA剖白女團追夢辛酸　領軍百人一鏡到底大跳熱舞

商業電台主辦《2025 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，將於2026年1月1日晚上7時假亞洲國際博覽館ARENA盛大舉行。為配合今年主題「難先要你做」，叱咤 903 DJ 聯同一眾歌手走訪不同中學，進行一連四場《2025 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》之「難先要你做」校園巡演。歌手聯同中學生合力完成各項「百人挑戰」，在艱巨的過程之中，以無比的堅持與決心，不斷突破及挑戰自己，實踐「難先要你做」的精神!



叱咤903梁子聯同VIVA日前走訪浸信會呂明才中學，進行商業電台主辦《PURDORI呈獻 2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》之「難先要你做」校園巡演第二站。

叱咤 903 梁子聯同 VIVA 日前走訪浸信會呂明才中學，進行《PURDORI 呈獻 2025 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》之「難先要你做」校園巡演第二站。Ada 及 Carina 在活動中與學生分享成為女團近兩年間所經歷的挑戰與學習，坦誠剖白在追夢路上的困難與成長。ValC 及 Macy 亦化身「難題諮詢師」，解答學生學業上的煩惱，並鼓勵他們勇敢面對壓力。VIVA 亦特別獻唱《不夠浪漫的我們》，為同學送上溫暖與支持。全場學生紛紛舉起手機記錄難忘時刻，氣氛溫馨感人。

Ada及Carina在活動中與學生分享成為女團近兩年間所經歷的挑戰與學習，坦誠剖白在追夢路上的困難與成長。ValC及Macy亦化身「難題諮詢師」，解答學生學業上的煩惱，並鼓勵他們勇敢面對壓力。（官方圖片）

VIVA特別獻唱《不夠浪漫的我們》，為同學送上溫暖與支持。全場學生紛紛舉起手機記錄難忘時刻，氣氛溫馨感人。（官方圖片）

緊接來到今年叱咤校園巡演的重頭戲，VIVA 領軍「百人挑戰」之「百人起舞」—— VIVA 聯同96位來自浸信會呂明才中學舞蹈學會的同學，總共100人挑戰一鏡到底大跳 VIVA 的快歌《FOMO》。96 位同學特別為今次挑戰重新編排舞步，分成多組以接力方式完成整首歌曲，最後由 VIVA 帶領下大跳副歌，全程一鏡到底，場面震撼、熱血。VIVA 與同學們當日第一次試跳，已經非常合拍。同學們在兼顧繁重學業的同時，亦經歷了多次排練與調整，使當日的挑戰非常順利。VIVA 及 96 位同學僅用三輪便成功挑戰「百人起舞」，充分展現了今年叱咤主題「難先要你做」的精神。

VIVA領軍「百人挑戰」之「百人起舞」—— VIVA聯同96位來自浸信會呂明才中學舞蹈學會的同學，總共 100人挑戰一鏡到底大跳VIVA的快歌《FOMO》。（官方圖片）

VIVA 成功領軍挑戰叱咤校園巡演第二項「百人挑戰」，四位成員分享了當日感受及難忘時刻。Carina 表示感受到同學的投入與認真，讓她非常滿足：「最深刻係同學同我分享佢哋用咗兩至三個禮拜去準備，感受到大家好認真去準備呢次挑戰。我見到佢哋跳得好 enjoy，甚至跳嘅時候都有加自己一啲 facial expression，令我覺得好滿足。」

VIVA及梁子與浸信會呂明才中學96位同學完成「百人起舞」挑戰後分享及總結。（官方圖片）

ValC 則認為今次演出別具意義，並感激師生的努力：「能夠嚟到呂明才表演特別有意義，因為以前打排球學界嘅時候會經常遇到佢哋。超級無敵感激老師同 96 位同學幫我哋隻舞排另一個version，我知道排舞唔簡單，同埋對佢哋嚟講可能都係一個好大嘅 challenge，所以好開心佢哋成功挑戰自己。」

Macy 指「難題咨詢室」環節令她印象深刻：「有兩位同學仔都問到時間管理嘅問題，令我感受到佢哋嘅壓力十分大。因為喺我咁細個嘅時候其實冇出現過呢種煩惱，知道佢哋係想將自己做到最好，所以想同佢哋講聲加油。希望今日我哋有令佢哋放鬆同緩解壓力，希望佢哋玩得開心同滿足，咁我哋都會好滿足。」

VIVA及梁子與浸信會呂明才中學96位舞蹈學會的同學合照。（官方圖片）

Ada 亦補充指今次活動與學生的互動令她感到特別開心：「超級開心可以同呂明才嘅同學仔一齊跳舞，因為平時 School tour 好少有咁多互動，甚至係有一齊跳舞嘅環節。另外，我 feel 到佢哋超級熱情又非常守秩序，佢哋淨係會喺原地為我哋歡呼同鼓掌，令我覺得佢哋真係好乖、好可愛，好多謝佢哋咁投入參與。」

VIVA及梁子與浸信會呂明才中學全場師生大合照，並一同大叫今年叱咤口號「難先要你做」。（官方圖片）

