難先要你做｜周殷廷不擅長「三分波」仍堅持20射　親證叱咤主題

商業電台主辦《2025 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，將於2026年1月1日晚上7時假亞洲國際博覽館ARENA盛大舉行。為配合今年主題「難先要你做」，叱咤903 DJ聯同一眾歌手走訪不同中學，進行一連五場《2025 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》之「難先要你做」校園巡演。歌手聯同中學生合力完成各項「百人挑戰」，在艱巨的過程之中，以無比的堅持與決心，不斷突破及挑戰自己，實踐「難先要你做」的精神！



Yan Ting 周殷廷、阿酸及東華三院郭一葦中學文可為校長與全場師生大合照。（官方圖片）

叱咤903阿酸聯同Yan Ting周殷廷上周五(11月21日)率先走訪東華三院郭一葦中學，進行《2025 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》之「難先要你做」校園巡演第一站。Yan Ting向在場逾350位中學生分享在成長中曾經面對的困難與克服方法，並化身「難題諮詢師」即場解答學生們的難題，鼓勵學生勇敢面對挑戰。Yan Ting亦特別獻唱《離別時刻》，送給應屆DSE中六考生，他更走到台下與學生握手及自拍，令同學十分雀躍，引起全場哄動。

Yan Ting向在場逾350位中學生分享在成長中曾經面對的困難與克服方法，並化身「難題諮詢師」即場解答學生們的難題，鼓勵學生勇敢面對挑戰。（官方圖片）

Yan Ting亦特別獻唱《離別時刻》，送給應屆DSE中六考生，他更走到台下與學生握手及自拍，令同學十分雀躍，引起全場哄動。（官方圖片）

緊接來到今年叱咤校園巡演的重頭戲，Yan Ting領軍「百人挑戰」之「百球入魂」——100人合力挑戰射入100個籃球。一眾學生及阿酸完成99個入球之後，由Yan Ting負責挑戰射終極一球「三分波」。儘管面對壓力與不確定性，Yan Ting堅持嘗試逾20球。最終在全場同學熱烈鼓勵下，Yan Ting成功命中第100球，贏得全場同學歡呼，圓滿達成「百球入魂」這項挑戰，亦完美發揮今年叱咤主題「難先要你做」的精神。

Yan Ting領軍「百人挑戰」之「百球入魂」——100人合力挑戰射入100個籃球。（官方圖片）

女同學屢次嘗試不果，在Yan Ting及同學鼓勵下成功入球，Yan Ting為其歡呼。（官方圖片）

第99球由叱咤903阿酸負責入球。（官方圖片）

Yan Ting負責挑戰射終極一球「三分波」，堅持嘗試逾20球之後，最終在全場同學熱烈鼓勵下，第100球由Yan Ting親自出手命中，圓滿達成「百球入魂」這項挑戰，亦完美發揮今年叱咤主題「難先要你做」的精神。（官方圖片）

Yan Ting成功領軍挑戰叱咤校園巡演首項「百人挑戰」，表示「百球入魂」是他當日最深刻的環節：「今日『百人挑戰』本身係以一個『上籃』嘅動作去完成最後一球，但係同學就話:『三分波!三分波！』。但其實好老實講,我最差就係三分波，但同時間我亦都覺得當大家一齊支持你、想見證呢件事嘅時候,就要勇敢去面對呢個挑戰。所以其實最後我射咗好多球,但周圍嘅同學不斷鼓勵住我，我亦都承住各位同學嘅鼓勵，不斷嘗試，到最後終於入到。所以假如輕易就放棄，改做『上籃』可能會比較簡單，但係呢個回憶就係要去挑戰難嘅事，最後喺過程中得到嘅感受先係最難忘。」

Yan Ting親自出手命中第100球，同學們蜂擁上前及為Yan Ting歡呼。（官方圖片）

東華三院郭一葦中學文可為校長及籃球隊隊長致送10號波衫予Yan Ting 周殷廷，Yan Ting亦在籃球上簽名，並送給學校留為紀念。（官方圖片）

Yan Ting本身亦有走訪不同中學進行校園巡演，問及今次演出有什麽感受，他坦言:「其實我覺得今次School Tour個感覺好親切，因為我都做咗接近200間中學嘅School Tour，但其實每一次都會有唔同嘅衝擊，所以感受仍然係好強烈、好興奮。尤其是今次我哋同同學仔一齊挑戰『百球入魂』，參與程度同互動係再大啲，所以成件好開心。」

Yan Ting 周殷廷、阿酸及東華三院郭一葦中學文可為校長與學生們完成「百球入魂」挑戰後合照。（官方圖片）

