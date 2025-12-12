方力申宣布老婆葉萱已誕下女兒！親剪臍帶曬一家三口幸福照

現年 45歲的方力申在2023年公開認愛細14歲的圈外女友葉萱（Maple），今年情人節更在無預警下宣布已於美國結婚，之後他又在父親節當日公布太太懷孕喜訊，兩人即將榮升父母。而在今（12日）他就透過社交網站公布喜訊，原來太太葉萱在預產期前已提早誕下女兒，母女平安。

方力申在2月14日情人節宣布與葉萱Maple結婚。（IG@alexfongliksun）

方力申情人節宣布已跟細14年圈外女友葉宣喺美國結婚。

方力申女兒提早出世

方力申在社交網站發文透露，原本今天是太太葉萱的預產期，但是女兒Isla卻提早來臨，想見他們，所以在早幾已經出生了。他表示：「多謝港怡醫院嘅專業護理團隊，3A病房同產房嘅同事。一直以來超級細心溫柔嘅婦產科醫生Wendy舒醫生，多謝一直照顧Maple同埋鼓勵佢順產，另外仲有幫Maple打咗支佢話都唔算好痛嘅無痛分娩針，令到佢生產非常順利嘅麻醉科Lydia劉醫生，最後仲有我契仔Nico嘅阿叔，兒科醫生Euan蘇醫生，Isla出世嘅時候有少少發燒，蘇醫生叫我哋唔使擔心，並即刻幫Isla處理，當晚佢已經退燒。」

葉萱在預產期前已提早誕下女兒，母女平安。（影片截圖）

方力申親剪臍帶。（影片截圖）

方力申老婆葉萱指可以生3個

而初為人父難掩喜悅的方力申亦表示：「Isla出世到今日，個樣日日都喺度變，前日似我，琴日似我，然後今日竟然似阿媽，但之後又似返我，真係太神奇。」他又表示不止生一個：「由結婚後Maple話可以生四個，到到懷孕期間太辛苦佢就話最多生兩個，然後依家Isla 出世之後，過程得到咁多support，佢就話可以生住三個先。嘻嘻，多謝晒，第四個等我遲啲再爭取，我哋一兩年後再見！」

一家三口好幸福。（影片截圖）

Isla好可愛。（影片截圖）