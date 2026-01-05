萬千星輝2025｜宣萱缺席未能再奪視后　敢言性格當眾質問TVB高層

《萬千星輝頒獎典禮2025》「最佳女主角」結果出爐，最終由佘詩曼憑《新聞女王2》「文慧心」一角4奪視后。賽前講明不會出席頒獎典禮的宣萱，雖然成功入圍五強，但毫不意外地失獎，令她未能奪得第二次視后榮譽。

宣萱憑《巨塔之后》入圍五強。（官方圖片）

宣萱27年前已奪視后

宣萱早於1999年已憑《刑事偵緝檔案IV》，奪得萬千星輝頒獎典禮「最佳女主角獎」，晉身視后之列。宣萱於2012年後就將重心轉移內地發展，在往後幾年間她亦有回港拍攝劇集，更憑《不懂撒嬌的女人》中飾演Mall姐一角而贏得大馬視后。後來在內地接演古裝劇《聽雪樓》亦沒有為她帶來高人氣，眼見內地發展困難重重，宣萱再回歸香港市場，反而人氣有增無減，現今為古天樂公司旗下藝人的她，參演多部電影演出之外，還接拍TVB重頭劇《陀槍師姐2021》。她宣萱至今仍活躍於演藝界，她不止有演技，樣貌身材也相當出眾，兼多年來一直keep得極好，是圈中的凍齡女神。

《刑事偵緝檔案IV》中宣萱奪視后。（網上截圖）

宣萱在《戇夫成龍》都好有發揮。（網上圖片）

宣萱坦言受TVB誠意打動，回到娘家拍《不懂撒嬌的女人》。（郭敏玲攝）

宣萱敢言性格曾當眾質問TVB高層

不過講到宣萱的性格，相信大家都會覺得她是一個敢言的人，因為近年有一條古老片段被翻炒出來，宣萱在片中大膽地說：「無綫我覺得都係重用歌星呢個問題，因為我曾經試過喺三廠拍劇，可以二三四五廠主角全部都係歌星，我哋呢啲就係企埋一邊，雖然都幾多戲，但係永遠主角係歌星。同埋，我哋開工永遠等三、四個鐘都要等歌星，但佢哋遲到係一句sorry都唔使講，公司亦都唔會講一句教訓佢哋嘅說話，但我哋唔敢遲到，如果遲到就會俾人篤住嚟講點解你遲到，點解你咁唔守規矩。冇，我想你解答呢個問題囉。」

在宣萱講話時，身邊有很多當年仍時TVB的後生小生，包括古天樂、鄭伊健、鄧兆尊等人，當宣萱講到：「但佢哋遲到係一句sorry都唔使講，公司亦都唔會講一句教訓佢哋嘅說話」時，不少人都拍起手掌表示贊同。

宣萱勇於發表自己意見。（片段截圖）

一班前輩與高層在聽。（片段截圖）

好多藝人。（片段截圖）

宣萱從學霸變成當家花旦

從小在香港就讀瑪利諾修院學校小學部上午校和香港培道中學，十三歲便到英國留學，畢業於倫敦大學帝國理工學院材料工程學學士，絕對是穩妥的學霸。