TVB小生容天佑迎娶富家女　陳展鵬趕到麥玲玲人情：厚過本運程書

無綫（TVB）小生容天佑在無綫劇《法言人》演見習師爺「Tony仔」一角而入屋，日前他迎娶拍拖8年的富家女扶天恩（Winnie），並在麗思卡爾頓酒店筵開23席，邀請多位圈中前輩及好友出席，例如李司棋、麥玲玲、陳展鵬、尹揚明、鄭丹瑞、朱晨麗、向海嵐、張頴康、崔建邦、何依婷、張彥博、翟威廉及焦浩軒，而鄒兆霆及陳俊堅就擔任兄弟，場面星光熠熠。

曬戒指。

容天佑兄弟有TVB老死鄒兆霆及陳俊堅。

好甜蜜！

幸福感爆滿。

被問道向來以豪爽見稱堪輿學家麥玲玲封多少人情，容天佑接受《香港01》訪問時透露自己因為《法言人》同玲玲姐結緣：「因為佢好錫我，所以由戲內叫佢做契媽，去到戲外都係叫契媽。年頭上佢節目《玲玲有情報》話我今年有喜事，問我有無打算結婚？當時都未有打算，過多年先，點知過左無幾耐，就心血來潮求左婚。（封咗幾多人情？）叫得契媽，人情當然唔會細，幾多就唔講啦，不過封人情就真係同佢本運程書差唔多厚。」

玲玲姐出手驚人！

新娘穿著金龍彩鳳粉紅鑽褂皇。

至於視帝陳展鵬，容天佑稱：「展鵬就真係唔話得，佢真係非常忙，一直都預佢來唔到，點知突然間有個人撘住我，大個仔啦，恭喜哂。望清先知係展鵬，佢啱啱收工，馬上趕過來，佢話人生大事，點都要見下我哋两公婆。知道佢非常忙，要開工之餘又要照顧屋企人，都咁錫我哋，感動之餘，佢亦係我學習對象，事業同家庭都兼顧得好好。」人緣極好的他非常感恩咁多朋友出席，他感觸稱：「感受到佢哋對我嘅愛錫，另外更感受到張穎康、崔建邦和董敬 輪流濕漉漉嘅嘴錫係面度。」

陳展鵬和黑妹！（IG/@yungtinyau）

人緣極好！（IG/@yungtinyau）

人緣極好！（IG/@yungtinyau）

玩得盡興！（IG/@yungtinyau）

人緣極好！（IG/@yungtinyau）

宴會開始前新人及兄弟姊妹以熱鬧跳舞形式進場。

證婚及晚宴於酒店 Diamond Ballroom延開23席。

切結婚蛋糕。

曬戒指。

場面感人。