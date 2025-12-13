陳偉霆首談「跳級」官宣生子原因　親證拍拖多年生仔早有計劃

現年40歲的陳偉霆（William）近年主攻內地發展，事業風生水起。今年10月，他與內地超模何穗無預警在微博拋出「震撼彈」，貼出一家三口合照並寫下「爸爸、媽媽，還有他」，直接跳過認愛及結婚，一步到位「官宣生仔」，震驚全網！事隔兩個月，榮升新手爸爸的陳偉霆近日接受訪問，首度開腔剖白為何選擇公開這個秘密。

今年10月陳偉霆在兒子滿月時「官宣生仔」。（微博@William威廉陳偉霆）

自從與Angelababy及阿Sa（蔡卓妍）分手後，陳偉霆對感情事一直採取「封嘴」態度。對於今次突然公開，外界一度猜測是否「奉子成婚」或意外？陳偉霆在訪問中就澄清，強調與何穗已在一起多年，BB的到來完全是計劃之內，絕非突如其來的「炸彈」。

陳偉霆在訪問中大方澄清，強調與何穗已在一起多年，BB的到來完全是計劃之內。（微博@何穗）

至於為何打破低調作風？陳偉霆坦言是為了兒子：「這麼多年不公開，是為了保護對方，也不想因為感情影響各自的工作。但在這個行業，我不想把小朋友藏起來。」他感性表示，希望兒子長大後知道，自己的誕生是得到父母滿滿的祝福，這份公開的舉動，能給予兒子面對世界的勇氣。

陳偉霆對於官宣生子是為了希望兒子長大後知道，自己的出生是得到父母滿滿的祝福。（微博@William威廉陳偉霆）

初為人父，陳偉霆亦罕有提及自己13歲喪父的往事，他指成長過程中一直渴望證明給亡父看，如今角色轉換，他開始思考「如何成為兒子的榜樣」。談及兒子的成長，陳偉霆更是一臉慈父樣，自爆提前做好功課，親手剪輯了一條VLOG記錄囝囝成長，他笑言即使囝囝不停喊，在他耳裡都是「完美的天籟之音」，更分享最難忘的瞬間是將哭鬧的兒子抱在懷裡，BB聽著他的心跳聲安穩入睡，令他感到前所未有的幸福。