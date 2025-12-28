2025年藝人入市名單曝光　莫文蔚近億買中半山高鈞賢高價買畢架山

2025年香港藝人入市名單曝光，多位巨星及新一代當紅偶像無懼樓市調整，重鎚掃貨或實現「上車夢」。交易顯示，傳統天后以近億元鎖定中半山豪宅，新生代則以千萬級別入市，顯示圈中人對香港物業長線價值仍具信心。



樂壇歌后莫文蔚斥8447萬買中半山豪宅

樂壇歌后莫文蔚斥8,447.7萬元，向新地(00016)購入位於中半山的豪宅帝景園逾2,000平方呎大宅，實用呎價達3.9萬元。據了解，該單位為帝景園2座低層A室，實用面積2,153平方呎，屬於4房套單位，上月連一個車位以8,447.7萬元售出，據悉買家為Morris Karen Joy，與莫文蔚原名相同，料為同一人。

樂壇歌后莫文蔚財力十足。(葉志明 攝)

高鈞賢豪擲2,250萬元購入九龍塘畢架山一號

香港先生高鈞賢（Matthew）去年12月宣布與比佢年輕10歲的太太黃梓漫結婚，又宣布雙喜臨門，今年誕下愛女Liona。 之後，黃梓漫被揭家底雄厚，創辦的「美妍堂」現時在香港有4間分店，「美妍堂」（MCTA）於10月21日在美國掛牌上市後，股價一度飆升超過六倍，二人近日更出手買九龍塘畢架山豪宅。

高鈞賢與太太黃梓漫近日再豪擲2,250萬元，購入九龍塘畢架山一號、一個3房單位連一個車位，造價較銀行網上估價高出近30%。單位為畢架山一號3座中低層A室，實用面積976方呎，為3房間隔，上月中連一個車位以2,250萬元易手，呎價23,053元。高鈞賢事後稱會在深圳、香港兩邊住，更表示希望女兒讀九龍塘的名校。

高鈞賢去年宣布結婚。（IG：@mattkobe）

高鈞賢現時主力在內地發展。（葉志明 攝）

林愷鈴528萬購大坑第一閣

藝人龔慈恩女兒、有「最美星二代」之稱的唱作歌手林愷鈴，新近斥約528萬元購大坑第一閣一伙開放式單位，呎價17,368元，創該屋苑近13年的成交呎價新低。

林愷鈴非常有氣質。（梁碧玲攝）

藝人龔慈恩女兒、有「最美星二代」之稱的唱作歌手林愷鈴。

郭少芸904萬買太古城新裝兩房收租

藝人郭少芸年初以903.5萬元買入鰂魚涌太古城一伙兩房單位，將用作收租，呎價約15,366元，屬低市價水平。資料顯示，新買家為藝人郭少芸（KWOK SIU WAN FLORENCE），其以個人名義買入，料作投資收租。據悉，郭少芸離開TVB後開始在內地杭州定居，現階段主力在內地發展，她除了不斷接演演出之外，經常會直播帶貨。

郭少芸現將重心轉移內地發展。（郭少芸微博圖片）

何啟華（阿Dee）逾1000萬購上然2伙自住

男團ERROR成員何啟華（阿Dee）今日現身大埔上然售樓處，市場消息指，他以「1 家 1」計劃購入上然兩個位，榮升業主。他表示，為了屋企人而買，單位將與家人同住。據悉，阿Dee購入了一個3房戶及一個開放式單位，涉資逾1000萬元。

阿Dee何啟華。（莫匡堯 攝）

阿Dee何啟華。（《請勿打擾》舞台劇造型照）

前亞姐張珮汶3,880萬元購大埔滌濤山洋房

前亞姐張珮汶與丈夫斥資3,880萬元購大埔滌濤山雙號洋房，實用呎價約1.43萬元。該單位為滌濤山雙號屋，實用面積2,717平方呎，在今個月初由張珮汶（Grace）與屬於馬主的丈夫何駿杰（Hassan Adrian）以合共3,880萬元購入，呎價約1.43萬元。據指，張珮汶於2018年與現時丈夫結婚，先後生育三名子女，淡出娛樂圈，專心相夫教女，過着少奶奶生活，部份居家日常照更令所住的豪宅環境曝光。

左起︰張珮汶、羅霖、程瑤、梁雪瑤。

麥玲玲師傅擲2,080萬元買北角老牌豪宅賽西湖大廈三房

人稱「玲玲師傅」的著名堪輿學家麥玲玲及其相關人士，擲2,080萬元買北角老牌豪宅賽西湖大廈三房。「玲玲師傅」表示今次入市是為了方便屋苑大維修找地方暫住，又預期息口會下調決定增持。