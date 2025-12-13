79歲李家鼎操勞過度暴瘦20磅 　今現身中氣十足：冇退休兩個字

現年79歲的李家鼎今年9月出席公開活動時透露因為操勞過度而導致體重暴瘦20磅，又指發現自己患上胃炎及血氣不足，需要入院輸血，健康狀況一度響起警號。資深藝人姜大衛日前在社交平台分享一張合照，相中有胡楓、羅樂林、肥媽（Maria Cordero）及李家鼎，五位演藝界重量級前輩難得同框，姜大衛留言表示：「這五位後生仔女加埋啱啱400歲」。從姜大衛曬出的合照所見，李家鼎戴上灰色冷帽，身穿羊羔毛外套，儘管穿上厚厚的衣服但身形依然清減，再惹起外界關注。

姜大衛日前在IG曬「400歲合照」。（IG圖片）

李家鼎今日出其自家品牌宣傳活動。（葉志明攝）

今日（13/12）李家鼎精神飽滿現身太古城出席其自家品牌宣傳造勢活動。李家鼎中氣十足地接受《香港01》訪問時表示：「而家冇咩事，有心，因為上次自己太過操勞，唔知道食嘢冇定時，原來係好緊要。大家都知做我哋呢行，食冇定時，瞓冇定時，就係因為咁搞到個胃傷咗。不過而家都要定時食藥，而家體重都重返啲。」

問到有否被兒子教訓？李家鼎笑言：「冇，佢好有愛心，佢只係笑我『都話你啦，叫你唔好成日兩頭騰』。（最近羅蘭冇同TVB續約，會否考慮退休？）我冇退休呢兩個字，因為退休好悶，因為細嘅又要返學，佢哋有佢哋細路仔世界，我哋有老人家嘅世界，最緊要唔好畀自己太操勞就得。」

李家鼎精神飽滿，中氣十足。（葉志明攝）