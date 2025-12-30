《萬千星輝頒獎典禮2025》各項大獎10強名單12月15日正式公佈，舉行日期是2026年1月4日晚上，視帝視后、大灣區獎項、主持、音樂等等，競爭都異常激烈！資深演員與新晉小生一齊爭獎，多部熱門劇集如《愛•回家之開心速遞》、《奔跑吧！勇敢的女人們》、《命運提示》、《刑偵12》、《金式森林》及《新聞女王²》等均榜上有名。



萬千星輝頒獎典禮2025｜10強提名名單

萬千星輝頒獎典禮2025｜大灣區最喜愛TVB男主角

1.周嘉洛

2.陳山聰

3.張振朗

4.林保怡

5.馬國明

6.陳展鵬

7.陳豪

8.郭晉安

9.羅子溢

10.黃宗澤

萬千星輝頒獎典禮2025｜大灣區最喜愛TVB女主角

1.吳若希

2.劉佩玥

3.傅嘉莉

4.蔡潔

5.張曦雯

6.宣萱

7.陳煒

8.陳曉華

9.佘詩曼

10.李施嬅

萬千星輝頒獎典禮2025｜大灣區最喜愛TVB綜藝及資訊節目

1. 大師兄感恩祭

2. 萬千星輝頒獎典禮2024

3. 友乜唔講得

4. 江湖見

5. 一日打工限定

6. 女神配對計劃

7. 聲秀

8. 真相猜·情·尋

9. 2025香港小姐競選決賽

10. 萬千星輝賀台慶

萬千星輝頒獎典禮2025｜大灣區最喜愛TVB劇集

1. 愛•回家之開心速遞

2. 奔跑吧！勇敢的女人們

3. 痞子無間道

4. 命運提示

5. 刑偵12

6. 執法者們

7. 俠醫

8. 巨塔之后

9. 金式森林

10. 新聞女王²

萬千星輝頒獎典禮2025｜最佳男主角

1.周嘉洛

2.陳山聰

3.張振朗

4.林保怡

5.馬國明

6.陳展鵬

7.陳豪

8.郭晉安

9.羅子溢

10.黃宗澤

蕭正楠被foul走視帝提名。(葉志明 攝)

萬千星輝頒獎典禮2025｜最佳女主角

1.吳若希

2.劉佩玥

3.傅嘉莉

4.蔡潔

5.張曦雯

6.宣萱

7.陳煒

8.陳曉華

9.佘詩曼

10.李施嬅

離巢李佳芯冇份爭視后。（Instagram@aliaime）

萬千星輝頒獎典禮2025｜最佳劇集

1. 奔跑吧！勇敢的女人們

2. 痞子無間道

3. 命運提示

4. 刑偵12

5. 執法者們

6. 麻雀樂團

7. 俠醫

8. 巨塔之后

9. 金式森林

10. 新聞女王²

大熱劇集。（《新聞女王2》劇照）

萬千星輝頒獎典禮2025｜最佳女配角

賴慰玲：《奔跑吧！勇敢的女人們》

劉穎鏇：《命運提示》

陳自瑤：《刑偵12》

郭柏妍：《麻雀樂團》

劉佩玥：《俠醫》

吳若希：《巨塔之後》

高海寧：《新聞女王²》

王敏奕：《新聞女王²》

蔣祖曼：《新聞女王²》

龔慈恩：《新聞女王²》

萬千星輝頒獎典禮2025｜最佳男配角

《奔跑吧！勇敢的女人們》朱敏瀚

《命運提示》林子善

《執法者們》羅子溢

《麻雀樂團》姜大衛

《俠醫》丁子朗

徐榮《金式森林》

羅天宇《金式森林》

鄧智堅《新聞女王²》

何廣沛《新聞女王²》

吳業坤《新聞女王²》

萬千星輝頒獎典禮2025｜飛躍進步男藝員

1.陳浚霆《愛•回家之開心速遞》、《金式森林》

2.張馳豪《不可能任務》、《一日打工限定》、《萬千星輝賀台慶》

3.馮皓揚《俠醫》、《巨塔之後》、《獨嘉蹦過界指南》

4.何晉樂 Rock《愛•回家之開心速遞》、《J Music》

5.林正峰《大師兄感恩祭》、《鮮美港江美景遊》、《萬眾同心公益金》、《大師兄Welcome Summer大激戰》

6.吳業坤《刑偵12》、《新聞女王²》

7.冼靖峰《J Music系列之原味道》、《玩轉粵東粵北懶人包》

8.涂毓麟《執法者們》、《新聞女王²》

9.曾展望《今晚乜都拗》、《女神配對計劃》、《2025香港小姐競選決賽》

10.黃庭鋒《富貴千團》、《麻雀樂團》、《巨塔之後》、《Grand住去利物浦》

萬千星輝頒獎典禮2025｜飛躍進步女藝員

1.陳楨怡《巨塔之後》、《新聞女王²》

2.何沛珈《東張西望》、《戀上西沙》、《健康新聞報道》、《第十五屆全國運動會》

3.關嘉敏《奔跑吧！勇敢的女人們》、《麻雀樂團》、《女神配對計劃》

4.林秀怡《大師兄感恩祭》、《大師兄Welcome Summer大激戰》、《盲盒鐵路遊》、《滴水不漏孫教授》

5.李芷晴《愛•回家之開心速遞》、《痞子無間道》、《女神配對計劃》

6.梁凱晴《命運提示》、《明愛暖萬心》、《剪裁魔法師2》、《兩文三語通天下》

7.倪嘉雯《虛擬情人》、《美食新聞報道》、《新聞女王²》

8.戴祖儀《刑偵12》、《一日打工限定》、《寵你一世》、《英雄召集》、《超級電競大派對》

9.王嘉慧《巨塔之後》、《東張西望》、《健康新聞報道》、《盲盒鐵路遊》

10.葉蒨文《愛•回家之開心速遞》、《女神配對計劃》、《2025香港小姐競選決賽》、《英雄召集》、《超級電競大派對》

萬千星輝頒獎典禮2025｜最佳男主持

1.區永權《東張西望》、《瞬間直擊半小時》、《健康新聞報道》、《萬千星輝賀台慶》

2.鄭衍峰《盲盒鐵路遊》、《第十五屆全國運動會》、《善心滿東華》、《中年好聲音4》

3.C 君《旅行最緊要近》

4.錢嘉樂《大師兄感恩祭》、《大師兄Welcome Summer大激戰》、《2025香港小姐競選決賽》、《滴水不漏拯救隊》

5.許文軒《娛樂新聞報道》、《勁歌金榜》、《中年好聲音3》、《善心滿載仁愛堂》

6.洪永城《瞬間直擊半小時》、《空運世一》

7.林盛斌 Bob《乙巳年吉星高照年初一》、《女神配對計劃》、《攻你上大學》、《萬千星輝賀台慶》

8.森美《今晚乜都拗》、《星光熠熠耀保良》、《明愛暖萬心》、《剪裁魔法師2》

9.梁思浩《直播靈接觸》

10.陸浩明《福佑香江 同心邁向2025》、《新春保良迎金蛇》、《食好D 玩轉澳門加倍Fun》

萬千星輝頒獎典禮2025｜最佳女主持

1.陳貝兒《慈善星輝仁濟夜》、《博愛歡樂傳萬家》、《萬千星輝賀台慶》、《無窮之路V - 智行無疆》

2.陳庭欣《東張西望》、《慈善星輝仁濟夜》、《喜迎金蛇慶豐年》、《善心滿東華》

3.陳懿德《萬千星輝頒獎典禮2024》、《寵你一世》、《聲秀》、《盲盒鐵路遊》

4.車婉婉《中年好聲音3》、《中年好聲音4》

5.朱凱婷《東張西望》、《國慶76周年煙花大匯演》、《善心滿載仁愛堂》、《萬千星輝賀台慶》

6.何沛珈《東張西望》、《健康新聞報道》、《玩轉粵東粵北懶人包》、《第十五屆全國運動會》

7.蔡思貝《星光熠熠耀保良》、《香港美食匠人》、《善心滿東華》、《芷珊再約王嘉爾》

8.麥美恩《大師兄感恩祭》、《大師兄Welcome Summer大激戰》、《2025香港小姐競選決賽》、《善心滿載仁愛堂》

9.戴祖儀《寵你一世》、《玩轉澳門加倍Fun》、《英雄召集》、《超級電競大派對》

10.汪明荃《明愛暖萬心》、《萬千星輝賀台慶》、《帶阿姐看世界》、《善心滿東華》

萬千星輝頒獎典禮2025｜最佳綜藝節目

《中年好聲音3》

《直播靈接觸》

《今晚乜都拗》

《一日打工限定》

《女神配對計劃》

《聲秀》

《在我心中，你是獨一無二》

《剪裁魔法師2》

《攻你上大學》

《莊珊再約王嘉爾》

萬千星輝頒獎典禮2025｜最佳資訊及專題節目

《東張西望》

《美食新聞報道》

《江湖見》

《香港系列之原味道》

《Grand住去利物浦》

《真相猜·情·尋》

《盲盒鐵路遊》

《空運世一》

《無窮之路V - 智行無疆》

《帶阿姐看世界》

萬千星輝頒獎典禮2025｜最佳電視歌曲

《命運提示》一切豁開吳業坤

《刑偵12》我和我們林保怡、張振朗、吳業坤、黎澤恩、吳若希、戴祖儀、梁宸語、何吉賽爾

《執法者們》不想將你放下Supper Moment

《藏海傳》日光之下張與辰

《俠醫》最好的信念古巨基

《巨塔之後》序章 • 結局詹天文

《金式森林》金式森林張馳豪

《金式森林》還剩一件未做的事吳業坤

《新聞女王²》Seeds of truth詹天文

《女神配對計劃》女神戀愛惱戴祖儀

萬千星輝頒獎典禮2025｜最佳男新人

馮皓揚

何晉樂 Rock

林智樂

劉洋

曾錦燊

萬千星輝頒獎典禮2025｜最佳女新人

陳若思

莊子璇

倪嘉雯

姚焯菲

詹天文