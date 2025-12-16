前TVB中佬男神激罕爆料前女友秘密　激吻官恩娜曬床照位位女神級

現年46歲的吳卓羲（Ron）近年北上參與《披荊斬棘2》、《大灣仔的夜2》及《今晚好犀利》等多個真人騷節目，因靚仔外貌和直率性格成功圈粉，近年更被內地粉絲封為「港圈顏值天花板」。吳卓羲情史豐富，曾被拍到車廂內與官恩娜激吻，又傳戀上佘詩曼、江若琳、馬賽，近年則與菊梓喬傳出緋聞。日前有網民上載一段吳卓羲《與你繼續同行》深圳演唱會片段，吳卓羲罕有公開爆料有關前女友的秘密。

吳卓羲。（微博圖片）

菊梓喬。

吳卓羲台上與歌迷聊天，他提到「Ron」這個英文名，要與歌迷分享一個從未透露的秘密，他說：「呢個英文名係我未入行之前我女朋友改嘅。」說罷台下歌迷即起哄歡呼。吳卓羲指本來前女友為他改的名字不是「Ron」，而是「Rony」，「跟住我話：『Rony？好似唔係幾好聽喎，不如叫Ron。』」之後吳卓羲唱起分手情歌《別人問起》，原來突然爆料是為了下首歌鋪墊氣氛。

吳卓羲大跳網紅舞。(小紅書)

吳卓羲大跳網紅舞。(小紅書)

吳卓羲與多位圈中女星傳出緋聞。早於2004年與官恩娜拍《酒店風雲》劇期間撻着，除了被拍到車廂內激吻，亦有指官恩娜在吳卓羲屋企留宿。吳卓羲與佘詩曼在拍攝《歲月風雲》期間傳姊弟戀。兩人被指曾一起夜蒲，佘詩曼坐在吳卓羲大髀兼向他狂放電，兼送價值近港幣20萬元的名錶，以及200萬元的跑車，後吳卓羲指高攀不起對方。除了江若琳、馬賽，2011年與「蘇州第一美女」、內地女星張馨予突然在吳卓羲的微博曬出床照，疑似宣示主權。期間吳卓羲傳出與徐子珊撻着，有指張馨予火速來港睇實男方，並打電話大鬧徐子珊。之後吳卓羲又與大馬「鋼琴女神」李元玲、梁靖琪、內地女星李沁、劉心悠，傳出緋聞，近年再傳戀上菊梓喬（Hana），其後菊梓喬被爆與ERROR成員吳保錡發展姊弟戀，吳卓羲則落閘拒回應。

吳卓羲突然爆料前女友。（小紅書）

官恩娜！（圖片來源：視覺中國）

佘詩曼演藝之路並非一帆風順 。（佘詩曼微博圖片）

當時吳卓羲的微博離奇出現張馨予嫵媚樣子的私密床照（微博＠Ron吳卓羲）

吳卓羲和徐子珊在旺角街頭拍《法證先鋒3》的親熱戲，兩人情不自禁連吻多take，連劇組人員都覺奇怪，因此傳出緋聞。不過當年吳卓羲的女友張馨予立即到港睇實吳卓羲，更將徐子珊稱為「香腸姐姐」。（《法證先鋒III》畫面）

李元玲。（IG圖片）