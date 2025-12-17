高鈞賢太太拍片透露近來心聲　遇懷孕兼外界評價：真係好焦慮

高鈞賢近年轉往內地發展，去年火速結婚後更造人成功，婚姻生活相當美滿。其太太黃梓漫的身分成為了網民焦點，今年5月高鈞賢太太的美容院開張，高鈞賢亦有到場，另有相關報道跟進，指高鈞賢太太是「美容女王」，執掌多間美國上市公司和股東。

高鈞賢現時主力在內地發展。（葉志明 攝）

高鈞賢早前喜獲B女。(ig@mattkobe)

一直被傳是富婆的黃梓漫，家底極厚，她創辦的「美妍堂」現時在香港有4間分店，上月「美妍堂」（MCTA）在美國成功上市後，股價一度飆升超過六倍，令她的帳面身家暴漲至逾27億港元。不過早前有傳其公司遭美國證券交易委員會（SEC）以股價涉嫌人為操縱為由，指「美妍堂」疑涉及「唱高散貨」，勒令該公司停牌。對此，黃梓漫就表示正積極配合監管部門，希望可以復牌！

幸福！（IG@mattkobe）

黃梓漫近日在社交平台發布影片中，講解她與高鈞賢是她的第二段婚姻，她帶著兩個小朋友，與他一起組建了新的家庭。儘管一開始兩人並未計劃很快要孩子，但在馬爾代夫蜜月期間，小女兒Liona的到來，黃梓漫形容為是「上天給的禮物」。

「上天給的禮物」。（IG@mattkobe）

然而，黃梓漫的孕期並非一帆風順。她經歷了早期的各種不適，包括孕吐和疲憊。更讓她感到壓力和焦慮的是外界的聲音和評價。網絡上有不少關於她「帶兩娃再嫁港星」、「懷孕還拼命工作」的討論，加上孕激素的影響，她有一段時間狀態非常差。

她提到，許多朋友和旁人會勸她在孕期要「安心靜養」，甚至有人質疑她：「都嫁港星了，還這麼拼命嗎？」但她始終不認同這種觀點，她強調：「我必須讓自己內核穩定，我在做這一切都是在守住我自己的底線。」

懷孕期間各種唔舒服。（片段截圖）

曾經好焦慮。（片段截圖）

黃梓漫守住自己的底線。（片段截圖）

在孕吐稍有緩解後，黃梓漫隨即投入到新店鋪的開業準備中，甚至挺著孕肚參加了頒獎典禮。她感到非常開心和驕傲的是，當時公司獲獎，而小Liona也和她一起經歷了上台領獎的時刻。

分娩後，黃梓漫迅速回歸她熟悉的職場，並積極進行健身、養生和減肥，努力恢復到孕前狀態。她表示，將每一天都過得非常充實。她對外界的質疑再次回應：「精進事業從來不是要證明什麼，而是想讓自己知道，首先我是我。」她表示，雖然帶著三個小朋友很辛苦，但看到孩子們天真的笑容，她覺得自己堅持的一切，都是為了讓孩子們明白：「無論人生進入哪個階段，都能為自己的熱愛和狀態努力。」