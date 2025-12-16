五索高調曬幸福馬生罕出鏡為她買呢樣嘢　吐槽馬生唔sweet但貼心

現年35歲的「五索」鍾睿心今年初高調承認與66歲、身家以百億計的大生銀行主席馬清鏗父女戀，二人拍拖踏入第10年並育有4名子女，因而獲封「最強小三」之名。五索還愈來愈高調，愈Post愈多兩人的恩愛片段，力證與馬生愛得甜蜜，深得馬生寵愛。五索還不時分享她與馬生的日常點滴，兩人經常周遊列國嘆世界，幸福富貴生活令人羨慕。昨日五索又拍片放上IG炫耀馬生有多寵愛她，激讚馬生好貼心。

兩人拍拖九年，五索5年生了4個小朋友。（IG@5kidsokma）

「五索」高調承認做馬清鏗二奶，有網民封她「最強小三」。（讀者提供）

「五索」鍾睿心（Rachel）被踢爆與66歲的馬清鏗交往9年。（讀者提供）

五索留言寫道：「雖然佢有時會激嬲我💢不過大部分時間佢都係好貼心❤️」，她所說的「佢」當然是指馬生，公開大曬幸福。該條片是五索與馬生拍拖出埠旅遊期間拍下的，五索在片中表示：「你睇下佢又走咗去個街頭度，但其實佢係去幫我買M巾，所以有時候又嬲佢唔落，好得嚟又好奇怪，一啲都唔sweet但係又好貼心，你明唔明我講咩？」片中馬生問五索：「你想影咗相先？定係買咗嘢先？」當五索表示有個景好靚，馬生即叫她：「快啲去影啦。」並揸機為五索拍照，還激罕出鏡。

五索大讚馬生。(ig圖片)

五索大讚馬生。(ig圖片)

馬生激罕出鏡。(ig圖片)

馬生激罕出鏡。(ig圖片)

不過卻遭五索吐槽說：「次次都係趁我嚟m又或者無dress嗰日佢先會影相既。最離譜係嗰時佢瘋狂影我就嚟生嗰陣個樣，肥到真係我唔想睇返啲相，成條海獅咁樣。」之後五索表示好凍，馬生即體貼地說：「你不如返去先，我幫你買。」鏡頭一轉便影住馬生拿住m巾準備埋單。網民紛紛留言大讚馬生超級好，為另一半買m巾是真男人。

五索高調曬幸福。(ig圖片)

五索高調曬幸福。(ig圖片)

五索深得馬生寵愛。(ig圖片)