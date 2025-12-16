崔碧珈與「單純Rocky」劃清界線　更新感情狀況暗指有人一廂情願

37歲的崔碧珈（Anita Chui）忽然被爆戀情，日前她在社交平台分享與58歲的「大隻Rocky」鄭健樂在健身室做Gym的合照，男方隨後在facebook更新status，tag了崔碧珈表示「戀愛中」，驚揭相差21歲的父女戀。不過事隔一天，崔碧珈本月14日出席慈善演唱會記者會時，面對傳媒追問戀情卻態度急轉彎，表示自己是「瞓醒先知道呢件事」，強調自己單身，指二人只是「好好好好好嘅朋友」；但亦給予對方很高評價，直言Rocky是「認識的人當中最高分的男人」，還指「我都好單純，佢比我更單純」。

崔碧珈上載與Rocky做Gym合照，好甜蜜！（ig@anitachui）

Rocky隨後高調宣布戀情，更新facebook感情狀況，透露與崔碧珈戀愛中！（facebook@Rocky Cheng）

崔碧珈記者會上否認戀情，又話「大隻Rocky」好單純。（資料圖片/陳順禎 攝）

這段閃電戀情讓大家「食花生」，不少網民質疑Facebook的感情狀況更新是需要另一方確認，認為崔碧珈應是早已知情。崔碧珈昨日（12月15日）就來一次實測，將自己的Facebook情感狀況更改為與前經理人「交往中」：「我哋正式一齊咗啦」；又於今日（12月16日）發文解釋稱Facebook的感情狀況設置無需雙方確認：「可能大家真係唔識得玩Facebook，Facebook係唔需要對方確認，都可以tag到對方做戀愛關係，然後share喺自己個News feed度，唔信你自己試吓。我就啱啱試咗tag我前經理人Audrey，係佢唔知道嘅情況下都post咗係我News feed啦！Surprise。」另外，不少網民到Rocky的認愛帖文下留言安慰：「心痛Rocky哥1秒」、「支持你！加油唔好理其他人噏乜，最緊要自己開心」。

被質疑facebook感情狀況更新要另一半確認，崔碧珈示範原來不需要，暗指有人一廂情願。（ig@anitachui）

崔碧珈向來以身材好見稱，2019年與吳浩康分手後，感情未有着落。而崔碧珈經常炫富，不僅乘坐私人飛機出行，旅程中亦有豪華專車接送，盡顯其非凡財力。從她發布的照片可見，亦經常出入高級餐廳、景點打卡，都流露出富貴氣色。

（IG/@anitachui）

（IG/@anitachui）

（IG/@anitachui）

（IG/@anitachui）

（IG/@anitachui）