昔日TVB「富三代」落難後現身開班教口才　坦承：曾在低谷裡徘徊

前TVB男藝人，王氏港建主席王忠桐之子，現年55歲的王賢誌（Vinci），去年透過律師入稟高等法院正式頒令破產。王賢誌破產後，生活低調不少，日前他就透露自己正重整旗鼓，更重回「娘家」東華三院擔任導師，更疑似藉此回應破產後的艱難心路歷程。

疑首談破產心聲。（IG/@mrvinciwong）

轉型擔任口才導師。（IG/@mrvinciwong）

破產後重新出發。（IG/@mrvinciwong）

王賢誌透露自己剛圓滿完成了人生中第一堂司儀及口才技巧訓練課程，而這份工作正是受其曾任主席的機構——東華三院之邀，專為機構內各部門職員度身打造的培訓計畫。除了分享工作動態，王賢誌更在帖文中留下一段耐人尋味的文字，疑似首度正面回應自去年底申請破產以來的心境轉變：「回首過去這一年，我其實走得並不容易，歷經過跌跌撞撞，也曾在低谷裡徘徊，卻始終告訴自己，路終歸是要一步一步走下去的。」這段自白字裡行間透出陣陣辛酸，但也展現了他「不放棄」的決心。王賢誌此前曾以「嚴寒的日子」形容破產後的處境，如今選擇以勞動與教學重新出發，似乎正逐步走出陰霾。

王賢誌曾在訪問中，透露自己初入行暗戀過吳家樂，而吳家樂對此感到氣憤，覺得被擺上枱做新聞。（YouTube@娛樂好好玩）

王賢誌曾獲頒授銅紫荊星章。（FB圖片／王賢誌 Vinci Wong）

王賢誌出身富貴，爺爺是王氏港建的主席兼創辦人、父親王忠桐則是現任主席同樣也是東華三院前主席，家族身家至少30億，絕對稱得上是富貴人家。而年輕時他更移居加拿大，於當地大學畢業後曾在華人電台工作，後來才回流返港。