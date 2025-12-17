76歲資深影星無兒無女父母已逝　近日認接受安樂死：生命掌握手裏

現年76歲的「叻哥」陳百祥拍過《精裝追女仔》、《唐百虎點秋香》多部經典作品，在電影《鹿鼎記》所演的「多隆」，至今仍令不少觀眾印象深刻，牙擦精叻形象深入民心。2022年他宣布息影，近年又減少為TVB主持大騷，活躍於內地市場，拍多部短片分享日常和人生，無兒無女的他閑時與太太黃杏秀享受人生。陳百祥人生閱歷豐富，經歷過嚴重燒傷意外，看淡生死。日前他拍片透露談及安樂死，態度開放，「安樂死係你嘅生命掌握你手裏，只要我今日唔高興，我咪安樂死囉！」

陳百祥日前透過好友社交網上載片段，分享對於生老病死的看法。提到近日圈中老前輩離世，陳百祥坦言，對生老病死看得很開，「第一我上無高堂，下無仔女，我冇咩牽掛。第二，我覺得生老病死係唯一一樣嘢，你控制唔到。你想病就病呀？你想死就死呀？」陳百祥直言，無法控制出生變老和身體變化，「好似我呢啲老得嚟，冇老花、冇甩頭髮，你控制到咩？」

陳百祥指，朋友逝世便當作他移民了，「當有一個人移民咗去巴西，你要飛30幾個鐘先去搵佢，你都廿年唔去搵佢啦！」陳百祥認為安樂死讓生命掌握於手，但他指自己日日贏波贏馬，活得樂觀積極，「點死呀？輸吓輸吓先輸死！」

早於2015年，陳百祥已指死後靈堂要開Band，對生死看得很開。陳百祥經歷過生死關頭，1982年為TVB台慶預演時發生嚴重意外，事隔41年疤痕仍清晰可見！2023年，叻哥接受內地經理人訪問時就舊事重提，展露傷疤道：「因為我命太大，7個電油彈圍住我炸，都炸我唔死，就炸咗入40日醫院！啲手皮就冇咗燒晒，嗰陣都燒到塊面，好彩有戴頭盔，但燒到面燒到身，但醫生話要植皮。」

