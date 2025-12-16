愛回家「鐵面陳」王致狄做億元駙馬　求婚半年雙喜臨門榮升爸爸

現年41歲，在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「鐵面陳」的王致狄（前名：王致迪）於6月時宣布向「協利國際美容集團」繼承人女友求婚成功，寫道：「多謝每一位朋友蒞臨Nicole 生日同埋我哋嘅求婚派對，我終於求婚成功，謝謝您的 “Yes, I do ” and I love you !」今日（16日）他在社交平台表示迎來了人生甜蜜新篇章！

王致狄表示迎來了人生甜蜜新篇章。(ig圖片)

今年6月才在社交平台宣布求婚成功的王致狄，原來當時已雙喜臨門。近日，圈中好友劉天龍在網上大爆喜訊，曝光王致狄已榮升人父的消息。從劉天龍甫出的照片可見，王致狄與未婚妻Nicole為「小公主」舉行了溫馨的百日宴。場地布置相當有心思，有氣球、小蛋糕，更印有囡囡的可愛照片。身穿灰色西裝的王致狄與穿上紗裙的可愛BB合照，一家三口溫馨滿瀉。

圈中好友劉天龍在網上大爆喜訊，曝光王致狄已榮升人父的消息。(ig圖片)

王致狄其後亦有在ig分享喜悅，寫道：「衷心多謝我家人同親朋好友嘅祝福！囡囡百日宴當晚，我哋真係好窩心，感動到忍唔住流咗眼淚……特別要多謝我太太一直以來嘅付出同埋無限嘅愛，為我哋帶嚟咗呢份珍貴嘅禮物。我會用我一生嘅愛同努力，好好守護我哋呢個家，畀佢哋一個充滿歡笑、溫暖同幸福嘅將來。❤️」

「鐵面陳」王致狄升呢做爸爸。（ig@andywongchitik）

有指另一半係「協利國際美容集團」繼承人。（ig@andywongchitik）

王致狄背景不容小覷，他16歲隻身前往加拿大升學，更是多倫多大學經濟系高材生，畢業後曾在當地銀行擔任按揭部經理。為照顧父母2009年回流香港，因無心插柳報讀藝訓班入行。近年他憑《愛·回家之開心速遞》中大公無私的「鐵面陳」陳小娟成功入屋。早前更有傳媒爆料指，王致狄的未婚妻Nicole是美容集團的繼承人，身家逾億，令王致狄「升呢」成為「億元駙馬」，如今又添了可愛女兒，可謂愛情事業兩得意。

王致狄的未婚妻Nicole是美容集團的繼承人，身家逾億。(ig圖片)