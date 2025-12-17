唐詭奇譚劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《唐詭奇譚》陸劇又名唐朝詭事錄4、唐朝詭事錄第四季，有魏風華作為編劇，郭世民為執導，由楊旭文、楊志剛領銜主演的一套以古裝懸疑為題材的電視劇。收視不錯的《唐朝詭事錄3》剛收官，作為第四季的《唐詭奇譚》乘勝追擊，此劇採用中劇形式，一集約20分鐘。今次同樣是原班人馬延續「唐詭宇宙」，內容源於《唐朝詭事錄3》被刪減而未能播出的兩個單元案件，《唐詭奇譚》將填補上一季的劇情空白！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《唐詭奇譚》電視劇情大綱

劇集通過《解憂店》《眚宮歌》兩個懸案單元展開唐代奇案故事：

《解憂店》：在長安神秘的鬼市裡不見天日，只交易秘密與禁忌之物，入市者都以面具遮面，貨物古靈精怪，充斥詭譎氛圍。「無臉鬼索命」的傳聞讓全城膽戰心驚，於是蘇無名（楊志剛 飾）和盧凌風（楊旭文 飾）深入鬼市徹查命案真相。這單元深挖長安權貴與朝堂中不為人知的內情，不但進一步揭開探案小隊成員的過往，更藉由「身世謎團」展示唐代官場的複雜隱秘，其中瘋瘋癲癲的費雞師終於揭開身世，原來他年輕時曾是太醫署中的高人，但得罪當朝權貴，才隱姓埋名，也為後續劇情埋下伏筆。

《眚宮歌》：以唐代森嚴的門閥制度為背景，切入士族與寒門之間的權力鬥爭，帶出「階層固化」之下的人性掙扎。蘇無名與盧凌風在調查案件時，不只要面對士族門閥的阻撓，更要破解兇手精妙的作案手法、動機，以及背後盤算的陰謀。劇情同時巧妙相接第五季《唐朝詭事錄之蜀道》的文化主軸，鋪墊「探案小隊西行蜀道」的背景伏筆。

《唐詭奇譚》播出時間｜最新追劇日曆

《唐詭奇譚》電視劇幾時播? 《唐詭奇譚》一共有21集，由愛奇藝播放。12月17日18時更新5集;12月18日更新3集;12弓9日更新2集;12月24日至26日停更;12月27日開始更新1集。

《唐詭奇譚》演員人物關係圖

《唐詭奇譚》演員

楊旭文 飾 盧凌風

身世逐漸揭露

楊志剛 飾 蘇無名

智謀擔當，捲入皇室紛爭

郜思雯 飾 裴喜君

陳創 飾 費雞師