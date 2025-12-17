61歲尹天照近況曝光驚現鬆弛雙下巴　身形脹爆網民慨歎：回不去了

亞視經典神劇《我和殭屍有個約會》於1998年首播時大受歡迎，令主角尹天照、萬綺雯、楊恭如等人爆紅。劇集原創作人兼萬綺雯老公陳十三將劇集翻拍為電影，找來吳千語及光宗澤分別飾演「馬小玲」、「況天佑」，可惜電影被網民批伏味濃摧毀童年，令《我和殭屍有個約會》及劇中主角們再度成為熱話。

《我和殭屍有個約會：驅魔龍族馬小玲》放棄院線上映，改為於串流平台播出。（微博@愛奇藝電影）

尹天照憑亞視經典劇集《我和殭屍有個約會》中況天祐一角而深入民心，他與萬綺雯飾演的馬小玲更是經典熒幕情侶。（劇照）

尹天照當年都是型佬一名。（劇照）

當年在《我》中飾演「況天佑」的尹天照近況備受網民關注，他拍畢《我和殭屍有個約會III之永恆國度》後就沒有再拍劇，其後在 2010年尹天照太太被診斷出患上血癌，他為此放下工作，全力陪伴和照顧妻子。近年則轉戰內地發展，鮮有在香港幕前亮相。日前尹天照罕有現身小紅書與網紅到食肆探店，可惜其樣貌斷崖式走樣而引起網民熱議。

尹天照近況曝光。（小紅書）

身形明顯比以前脹爆。（小紅書）

有網民話差點認不出尹天照。（小紅書）

片中可見，尹天照臉頰及身形脹爆，驚現鬆弛雙下巴，更盡顯不拘小節的真性情，旁若無人盡情食。有大批網民看到片段後，都留言表示：「照哥老了」、「回不到從前了。我們的回憶裡是記憶的況天佑。不是現在的天照哥。現在去拍也太勉强了。這樣飲飲食食幾好。」、「不如你們搞個我和僵屍有個飯局吧！」、「肥咗好多！」、「算啦，都老了，冷飯不要整天炒。」、「真的差點認不出來」。