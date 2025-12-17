頂流女神被Labubu包圍幸福感拉滿　獲設計師親自導覽地位超然

現年50歲的視后佘詩曼，保養得宜猶如少女一樣，不只身形外貌，而且仍相當有少女心。近年佘詩曼說愛上了人氣潮玩，熱爆全球連BLACKPINK LISA都是忠粉的潮物Labubu。她家中有無數的Labubu收藏，幾乎已集齊了所有款式。她的名牌新手袋亦會掛上這個潮玩吊飾，又不時會於社交網曬出她收到的Labubu，就連她的粉絲亦會送給她來哄她開心。

佘詩曼手袋上吊飾是熱爆全球的潮物LABUBU。（IG：@charmaine_sheh）

BLACKPINK LISA是LABUBU死忠FANS。（IG：@lalalalisa_m）

佘詩曼作為Labubu的忠實超級粉絲，當然備受品牌方重視，昨日佘詩曼就於她的社交網曬出了她應邀出席Labubu活動的照片，留言寫道：「被震撼到了！💚幸福感直接拉滿💛🧡」，又表示：「除了令人嘆為觀止的Labubus系列雕塑，從宏偉的鉅作到精巧的微縮模型，以及牆上引人入勝的手繪故事之外，今天真正的魔力在於：能夠由其創作者@kasinglung 親自為我導覽，揭開每件雕塑和素描背後的故事 —— 這完全是另一番體驗。感謝@hsbc_hk呈現這場非凡的展覽，也感謝它讓一次簡單的參觀變成了一段永生難忘的回憶。」其中一張相中可見，佘詩曼與Labubu設計師龍家昇 (Kasing Lung) 一起置身在Labubu「波波池」內，被Labubu包圍着，視覺效果震撼。

佘詩曼與龍家昇 (Kasing Lung)。(小紅書)

佘詩曼好喜歡Labubu。(小紅書)

