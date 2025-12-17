陳松伶老公為演唱會變嚴師　督促做運動減肥：一日要做五百下動作

「松松姐姐」陳松伶今日（17日）於尖沙咀舉辦記者會，宣布於2026年2月28日於伊利沙白體育館舉辦演唱會，同時新歌《松伶》MV亦於今日首播。



陳松伶接受傳媒訪問時表示收到《松伶》這首歌黎感動到落淚，更「喊足一個月」，她要求一個月後才錄音：「呢個MV我只係睇第二次，所以呢我有幾個鏡頭一睇係真係忍唔住，即係我仲未習慣，即係一睇我真係忍唔住。」

陳松伶努力減肥，以最好姿勢舉辦演唱會。（胡凱欣 攝）

談到即將於12月29日開始售票的演唱會，陳松伶即表示今次演唱會想帶出「愛」：「我哋想帶出嚟嘅一個message，即係喺我哋嘅演唱會入面，我哋就想話你聽，我係帶住愛返嚟嘅，咁呢個愛呢係我亦都會成為你哋嘅一個愛。」為了準備演唱會，連陳松伶的老公亦變成「嚴師」，她表示每日要做500下深蹲，而且老公在旁監督著。陳松伶笑指自己已經由70kg減到現在苗條的身形：「我先生真係好魔鬼㗎，佢哋真係好無情咁樣，一定要你知唔知你真係兩個月之後你就要演唱會㗎啦。」當然陳松伶亦不負眾望，但她表示距離目標還差5kg要減。

張與辰力撐！（胡凱欣 攝）

至於老公到底有多嚴？陳松伶即用他的語氣演繹：「一日要做五百下動作咁，五百下！五百下！唔係五十個動作，唔係五百個動作，係五百下！五百下！即係每個動作啊！你一定要做咁。」除了督促她做運動外，更嚴格管理飲食餐單。雖然老公嚴厲的管理，但都不是只出口，老公都會陪陳松伶一起做運動。減肥縱然辛苦，但陳松伶沒有放棄：「梗係唔可以放棄，我哋香港人唔會放棄，所有嘢我哋一定要做到最好嘅。」陳松伶更透露老公有機會同台演出，但其他嘉賓，她則繼續保密。