193舌戰毒粉　Candy安撫粉絲不介意男方開緋聞玩笑：事前知佢咁玩

ERROR的郭嘉駿（193）與COLLAR的王嘉晴（Candy）早前因一齊打邊爐被傳秘戀，兩人其後解釋只是拍片宣傳新歌，但未有明確否認戀情。近日193宣傳新歌《你的名字我的聖詩》、COLLAR宣傳新歌《下次不如相信自己一次》，受訪時兩位主角少不免被問起戀情，亦有大方回應。

Candy表示緋聞純粹是「美麗的誤會」，雖然自己喜歡高的男生，但要拍拖最主要視乎相處是否合得來，暫時與193未知算不算「夾」；而Ivy亦大爆193有個「發達大計」想開舞台劇時，COLLAR搞笑說自己都想開，打算搵193做「金主」。而193受訪時則笑言自己考慮清楚，決不承認及決不否認戀情，這樣或許可以情侶檔吸金，又指自己都約過Ivy一齊拍Reels，不過對方表示「唔想俾人影到」，才堅拒坐193順風車。

有人dm 193指他不要利用「𡃁妹」宣傳，更指「麻煩你要做渣男都唔好搞COLLAR！！Candy係好女仔嚟㗎！！」他以自己的七字名言：「關你咩事呢毒X」回應後再將對話貼上網，之後就引起兩邊陣營激辯；雖然193其後將帖文刪去，但昨日（16日）他卻在社交平台自爆已不止一次被COLLAR的「所謂fans」騷擾。他發文：「大家都知我訪問成日亂噏嘢，亦都提及好多其他藝人，我從來都冇受過呢啲滋擾。我見佢哋訪問都有提及我，我訪問提及返佢哋，而我哋本身係朋友，大家都覺得冇問題，訪問好多時都係講笑，無傷大雅㗎嘛，但係某啲毒粉覺得有問題而jer住我，令我覺得有啲困擾。」他續說：「我比較少留意，所以想問吓領粉，以後係唔係所有藝人都唔可以提及Collar㗎？如果係嘅話我幫你哋同其他藝人朋友同埋記者講一聲，免得以後有啲咩拗撬或者唔開心嘅事發生🙏🏻 」

而193在發文後繼續舌戰網民，除了COLLAR外，想不到就連Lolly Talk都被拉落水，有網民說：「你玩呢啲嘢，人哋行緊咩路線啊？真係好避忌。你193真係當人係friend嘅當人係同事嘅，你點都會諗吓點樣保護佢先。有啲人表現激動唔代表你嘅行為係啱，覺得自己冇問題，暗示人哋小氣，你個File花晒，人哋個File係乾淨。呢一兩年先有返啲少少成績，你193攞呢啲嘢嚟玩，Lolly Talk點樣死㗎？大家心知肚明啦 ! 遲早變成下一個保錡，今次193係Over咗呀嘛。」 不過193繼續霸氣回覆，指多謝賞識，更謂：「我都估唔到我咁有影力可以搞死LT，有啲佩服自己，睇嚟好多娛樂公司可以請我做打手，今次真係知我咩料啦😎但又如果我真係如你所講咁有影響力，你哋啲粉絲仲夠膽得罪我，即係其實好想睇自己偶像GG嗎？你係唔係假粉嚟㗎？」

「女主角」Candy亦不得不兩度上水回應及安撫fans止血，昨日下午她在與Fans的Telegram群組中留言：「知道大家呢兩日好有火，但大家唔好嬲。我想見到你哋和和平平，開開心心咁留意COLLAR動向，其他嘢就唔好繼續討論，愛你們。」未知是否見193仍持續與網民交手激辯，一向早瞓的Candy竟於凌晨4點幾在TG「上水」，她以歌名《下次不如相信自己一次》開玩笑，表示要「不如等我認真回應一次」，Candy續說：「事件起源係關於『緋聞』，其實雜誌封面出嗰陣3爺已經有問過我開緋聞玩笑問我介唔介意，我覺得幾fun同埋平時ERROR訪問講嘢都係搞搞笑笑咁，所以我就話OK唔介意呀，所以我事前係知道佢會講笑咁玩嘅。大家唔使擔心我會有咩hard feeling，大家本身都係朋友，同埋都玩得，都唔介意大家訪問互提。」最後她又叮囑粉絲「晴天蛙蛙」們：「知道大家都乖～唔好將件事發酵落去。嚟緊COLLAR有好多活動，大家可以期待下！！！」

