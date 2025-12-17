煒烈大談失聯兒子網上尋父　世紀重逢對方卻甩底：我都好失望

TVB重頭劇《璀璨之城》正如火如荼在澳門、珠海等地取景拍攝，而今（17日）就在澳門金碧坊舉行開鏡儀式，一眾主演及多位演員均有出席，場面相當熱鬧。

《璀璨之城》在澳門金碧坊舉行開鏡儀式。（蘇國豪 攝）

而有份參與該劇演出的資深演員煒烈（原名劉永偉），在接受媒體訪問時，提到日前有一名叫Mic的網民在網上上貼一張兒時父子照尋父，相中可見到他抱着仍是幼兒的Mic，而在事後他接受傳媒訪問時就坦承Mic就是他兒子，問到之後會不會想跟兒子聯絡，他就表示：「梗係好想見啦，但呢輪撞啱我喺澳門開工，咁個邊就要靠某一位記者搵到佢，搵到佢之後先知可唔可以聯絡到我，仲未聯絡到。（幾多年冇見？）十九、二十年，（期間有冇聯絡？）完全冇，當時唔係我唔要佢，係因為佢阿媽仲未定性，咁就分開咗。（突然兒子出現，心情點呀？）係幾開心，因為由佢出世直至到九歲，我有同佢聯絡同埋湊過佢，但因為後尾我同佢阿媽唔可以喺埋一齊，一路分開到而家，佢應該29歲，（如果你見到佢第一件事想做咩？）我會攬住佢，同埋問候吓佢咁多年嚟點樣，話晒都係自己骨肉，只不過唔係話我唔會負做父親嘅責任，我哋又唔可以話推晒俾佢，各方面都有錯。」

煒烈表示很想念兒子。（蘇國豪 攝）

而煒烈亦表示若果能見到兒子並聽到對方叫自己一聲爸爸都會很開心：「如果我真係有機會見到佢，佢嗌聲我（爸爸）都真係好開心㗎。如果你話會唔會喊，因為我都比較剛強啲。」而他亦講到之前有媒體聯絡到兒子與他在西環一間餐廳世紀重逢，但卻在見面前半小時，Mic就告知媒體不能出席，對此他亦相當失望：「我都好失望，我話如果你（媒介）約到佢的話，就即刻通知我。」強調與兒子多年未見很想念對方，而他目前自己難以聯絡兒子，只有兒子能找到自己而已。

煒烈表明對兒子生母有怨恨。（蘇國豪 攝）

另外，煒烈亦表示同兒子生母完全沒有交集，問到對於兒子生母有沒有心存怨恨，他二話不說：「我有怨恨，當陣時我同佢分開，我話你將個仔畀我，佢唔制，佢唔制我有咩辦法啫。」最後，他亦表現很想見到兒子，看看對方現在長大了變成甚麼樣，將來如果有機會相認，亦不介意與對方一起住。