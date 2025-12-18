78歲型男深情吹色士風　凍齡似48歲吸大批Gen Z粉絲：以為方力申

石修（修哥）向來是圈中公認的「凍齡型男」，保養得宜的狀態甚至令不少後生仔自愧不如。年近八旬的修哥近日上載了一條自己在屋企吹色士風的短片，隨即在網上引起哄動，短短時間已吸逾5000個Likes，網民對於他的真實年齡與外貌的巨大反差感到震驚，甚至有人以為是AI片或舊片！

片中修哥身穿黑色T-shirt，手持色士風深情演奏林子祥的《最愛是誰》，指法純熟，一小段已令人聽得陶醉。不過，網民的焦點完全不在其音樂造詣，而是他那不可思議的凍齡狀態，網民甚至特地上網搜尋石修資料，再一次確認自己沒看錯他的確是78歲，片中所見石修身形壯碩、手臂線條結實，最誇張是他擁有一頭濃密烏黑的頭髮，髮量驚人且幾乎零白髮，看來仍相當有型。

修哥身穿黑色T-shirt，手持色士風深情演奏林子祥的《最愛是誰》，不過網民的焦點完全不在其音樂造詣，而是他那不可思議的凍齡狀態。（IG@sheksau）

修哥近日亦貼出自己廿多歲時的劇照，確實似方力申。（劇照）

由於狀態太後生，網民甚至特地上網搜尋石修資料，再一次確認自己沒看錯他的確是78歲。（Threads@sheksau）

以往修哥都被指與方力申相似度極高，甚至似樣過修哥跟親生仔陳宇琛，不少網民留言：「以為係方力申！」、「由似兩父子變似兩兄弟先」由於石修看起來實在太後生，有人留言質疑：「睇下係唔係AI」、「係咪舊片嚟？」亦有網民自嘲：「然後我40都未到，行步路都氣喘，佢仲有氣吹Saxophone」、「石修究竟食咩大？」此外，不少網民重提2004年石修在無綫《隔世追兇》中，於叢林內靠催眠匪徒成功脫險的經典場口，劇中對白為：「我當時好危險，生命受威脅，於是我停落嚟，我望住佢，我咁同佢講……你流緊血喎，你睇地下，一滴、兩滴、三滴……就係咁，催眠咗佢喇。」網民也在留言欄不段洗版「一滴、兩滴、三滴……」亦有人搞笑謂：「石修吹Sheksauphone 真係好好聽👍👍👍」

由於石修太後生，有人以為是AI/舊片。（Threads@sheksau）

石修和方力申勁似父子。（微博@Alex方力申）

