陳松伶表弟出新歌《你是英雄》　有型靚仔曾參加亞視歌唱比賽獲獎

由于天龍作曲，于天龍、吳家寶聯合作詞，虞劍濠策劃的歌曲《你是英雄》，透過歌曲，他們把對紀律部隊的深深敬意用歌曲真摯的表達出來，希望籍此將這份真摯的情感傳遞到每一個角落，讓更多的人瞭解紀律部隊背後的付出與堅守。歌曲的旋律是溫暖而激昂的，歌詞和曲風都生動地描繪出紀律部隊在面對各種突發狀況時，無畏無懼、勇往直前的身影，讓聽眾能夠深刻地感受到他們為了守護香港的和平與穩定，所付出的汗水與淚水。同時也希望為香港每一個市民打氣，為在今次火災中不幸離世的同胞祈禱。

于天龍新歌《你是英雄》。

通過今次的創作，幾個朋友憑藉著共同的熱愛與執著，攜手完成了這次音樂創作。當然，作為年輕人，他們也寫了關於年輕人的情歌，講述那些關於愛與被愛的故事。無論是熱戀時的甜蜜，還是失戀後的傷痛，抑或是暗戀時的小心翼翼，都會用心去表達，希望能觸動每一個在愛情中的人的心弦，而最新情歌作品將會於新的一年初推出。

（IG圖片）

（IG圖片）

（IG圖片）

于天龍在2006年代表美國參加第12屆CCTV青年歌手電視大獎賽，獲得美洲區冠軍及全國現場投票人氣冠軍，後來2010年參加香港亞洲電視舉辦的第二屆《亞洲星光大道》，最終奪得季軍，他也是藝人陳松伶的表弟。