周志康被懷疑是「企鵝人」 激讚對方唱歌好聽：爆唔爆紅睇緣份

TVB綜藝節目《中年好聲音4》日前播出藝人賽區蒙面對決環節，而其中以「企鵝人」造型現身的男藝人就選唱古巨基的經典作品《Touch》，獲得五位評審給予亮燈，成功直接晉級，而其唱歌表現更獲得不少網民激讚，更因此引來網上許多人對「企鵝人」真面貌充滿好奇心，引來不少討論。

周志康被懷疑是「企鵝人」。（蘇國豪 攝）

而其中被懷疑是嫌疑人之一的周志康，今（17日）就現身澳門金碧坊出席新劇《璀璨之城》開鏡儀式，當接受傳媒問到有沒有留意《中4》節目時，他就表明有留意：「其實我而家都係嫌疑人之一，而家啲網民開始抽絲剝繭，我自己睇嘅時候都覺得幾有趣。（有冇睇到企鵝人演出，你覺得唱成點？）我有睇，唱得幾好，（你覺得企鵝人唱得好聽還是你呢？）我諗好聽與唔好聽要其他人去評，我覺得音樂未必要去比較好聽與唔好聽，係你自己鍾唔鍾意，我有睇亦有留意到，企鵝人唱得幾好聽。」

《璀璨之城》在澳門金碧坊舉行開鏡儀式。（蘇國豪 攝）

續問到會不會覺得「企鵝人」會因為該節目而有機會爆紅，他就二話不說：「我諗爆唔爆紅真係睇緣份，入行越耐越感覺到紅與唔紅唔係你點去思考，有好多因素，我覺得如果假設企鵝人有呢個緣份去遇到呢個機會嘅話，我相信觀眾自不然會卑個機會佢，（十分滿分你畀「企鵝人」幾分？）我會畀十分佢，因為幾好聽呀。」而他亦強調自己沒有放棄音樂，是一個已入了血的興趣。