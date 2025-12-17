張智霖隔12年重回TVB拍劇因一個人　激讚高海寧好演技：有壓台感

TVB重頭劇《璀璨之城》正在澳門等地如火如荼拍攝中，而今（17日）一眾主演及多位演員均現身澳門金碧坊出席開鏡儀式活動，現場星光熠熠，氣氛相當之好。

在接受傳媒訪問的時候，張智霖（Chilam)就透露在劇中是飾演一位酒店集團的大少爺，因為有一個扭曲的童年，導致他長大後變成一個在性格上有扭曲價值觀的人，而高海寧（高Ling）則飾演他的太太，在劇中她是一位檢控官，劇情主要圍繞家族鬥爭故事。

當問到二人第一次正式合作對對方有何評價時，張智霖對高海寧讚不絕口：「好好演技，因為其實我之前亦睇過佢一啲綜藝，嘩！點解而家成長得進步得咁快，今次能夠合作嘅時候更加發現已經係好能夠有一個壓台嘅感覺。」而高海寧則表示：「當然佢好靚仔，但係佢吸引嘅地方唔係齋樣，我覺得樣貌對佢嚟講係最普通嘅一個讚美，反而我最欣賞嘅係佢對角色同戲劇嗰種投入同熱愛。」

張智霖相隔12年再次回來TVB拍劇，其實主要是因為被友情打動，因他與該劇監製陳維冠已認識許多年了：「我聽完之後覺得OK，同埋有啲咁好嘅對手嘅時候，why not？」續提到是次重回TVB拍劇，令網民想起他曾經講過的「義氣仔女」言論，對此他就表示：「咪直頭就係印證我係一個義氣仔女囉，今次返嚟亦都係講義氣。（有冇信心攞視帝？）現階段我唔係睇呢啲嘢。」另提到會否擔心在忙於拍劇時，老婆袁詠儀（靚靚）趁機購物買手袋，他卻二話不說：「佢而家冇咗呢條癮喎，唔知點解？我都驚驚哋，買返一兩個不如，佢真係唔買喎而家。」揚言對方現時很喜歡追劇。

最後，提到兒子張慕童（魔童）現時在外國讀書，會否擔心兒子，他表示：「我唔擔心喎。」反而覺得他學會獨立更好，強調兒子只要健康快樂就好。