吳卓羲唔識老少年感十足 張𣌀雯坦承被電親：投入拍戲唔好諗咁多

TVB重頭劇《璀璨之城》今（17日）在澳門金碧坊舉行開鏡儀式，男女主角張智霖（Chilam)、張𣌀雯(Kelly)、高海寧(高Ling)、吳卓羲（Ron)及多位參演演員均有出席，場面相當墟冚。

張𣌀雯大讚吳卓羲靚仔。（蘇國豪攝影）

而在劇中吳卓羲與張𣌀雯是飾演一對豪門夫妻，當問到二人第一次正式合作有何感受時，張𣌀雯就表示：「好開心，佢開工帶畀人好多歡樂，做戲好好。」而是次她因為飾演豪門太太，而為了精益求精，更在服裝上出動私伙：「我諗有兩個紅白藍膠袋嘅衫。」而在旁的吳卓羲則透露稍後二人會去珠海取景拍照，而在戲中二人會比較多文戲。

張𣌀雯、吳卓羲在劇中飾演夫妻。（蘇國豪 攝）

續問到張𣌀雯在戲中有沒有給吳卓羲的靚仔樣觸動到時，她笑言：「有呀！（點樣化解？）投入啲拍戲唔好諗咁多。」當問到與兩位男神合作，喜歡吳卓羲還是張智霖多一點時，張𣌀雯似乎難以回答，只不停傻笑，幸得吳卓羲及時幫解答：「緊係鍾意老公啦！唔准講Chilam。」

吳卓羲表示同張智霖熟了之後有默契。（蘇國豪 攝）

另外，吳卓羲與張智霖已相隔多年沒有合作拍劇，是次再一次合作，他亦揚言大家熟了之後多了默契：「其實我哋一路都有見面，我哋有個group，比起13年前熟咗好多，有默契。」因為近年他們經常在內地綜藝節目合作，所以很了解對方，已經有一定的默契。