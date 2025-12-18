張與辰毛遂自薦為陳松伶寫歌感動到喊　首次於香港挑戰任音樂總監

「松松姐姐」陳松伶昨日（17日）於尖沙咀舉辦記者會，宣布於2026年2月28日於伊利沙白體育館舉辦演唱會，同時新歌《松伶》MV亦於昨日首播。原來《松伶》由張與辰作曲，今次陳松伶的演唱會更邀請到他來擔任音樂總監。張與辰還笑稱今次是他向陳松伶毛遂自薦為其作曲。張與辰接受傳媒訪問時指今次是首次於香港擔任音樂總監：「呢次可以喺香港做，同埋可以做一場咁大型嘅嘢，係一個對我嚟講係一個新嘅挑戰。（有冇信心？）有！一定有信心，因為啲歌夠熟。」

原來《松伶》由張與辰作曲。(胡凱欣 攝)

張與辰指對陳松伶很深刻，因為好很多歌曲之前都有聽過：「因為對於松松姐姐嘅成個image啊，佢嘅聲啊，喺印象係好深刻嘅！」所以張與辰絕對有信心去做好這一件事，對於突如其來的邀請，他表示感到很開心，因為他知道要做音樂總監時，並不知道開演唱會的歌手到底是誰，直到陳太向他介紹陳松伶時，他馬上嚇到：「嘩！就係嚇親嘅，真係會係一個好surprise嘅。」他更笑指陳松伶像「成粒太陽」，原來是指她很warm。

張與辰指對陳松伶很深刻。(胡凱欣 攝)

張與辰被問到自己即將要舉辦演唱會，同時又要準備陳松伶的演唱會會否分身不暇，他表示暫時還可以：「我哋前期嘅工作，開會嗰啲場都七七八八㗎啦。所以變成我而家就係喺呢個project入面，暫時係處於休息嘅狀態，因為就係做曬我自己呢場show先，咁佢哋就開始拍其他嘅啦。」他指自己的演唱會一完結就會馬上重投陳松伶的演唱會工作。